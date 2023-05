Augsburg feiert Europatag

Nach dem Gewitter tags zuvor konnte der Himmel über Augsburg nicht klarer und blauer mit strahlendem Sonnenschein zur Feier des Europatages am 6. Mai sein. Vertreter von rund 20 Vereinen, Verbänden, Parteien und Organisationen waren emsig mit den Vorbereitungen auf dem Rathausplatz beschäftigt.

Europatag auf dem Rathausplatz in Augsburg, von links: Stadtrat Matthias Fink, Stadtrat Max Weinkamm, Oberbürgermeisterin Eva Weber, Stadträtin Dr. Hella Gerber, Monika Bielz, Annemarie Klein. Foto: Annemarie Klein

Der jährliche Europatag (9. Mai) steht für die Vielfältigkeit der europäischen Werte wie Frieden, Demokratie, Einheit und Solidarität. Gerade auch vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs soll mit diesem Tag ein Zeichen zur Völkerverständigung gesetzt werden. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber und der Landesvorsitzende der Europa-Union Bayern e. V., Thorsten Frank, eröffneten die Veranstaltung und das umfangreiche Bühnenprogramm. Viele interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Augsburg und Umgebung sowie auch Touristen aus dem Ausland besuchten die Informationsstände der Mitgliedsverbände des Bundes der Vertriebenen (BdV). Die Kreisgruppe (KG) Augsburg im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. wurde vertreten durch die stellvertretende Vorsitzende Anneliese Schneid-Martin, die Schriftführerin Monika Bielz, den Kassenprüfer Martin Schenker und die stellvertretende Vorsitzende des BdV-KV Augsburg-Stadt Annemarie Klein. Bei den vielen angeregten Gesprächen wurden Themen wie Kultur, Geschichte, Werte und viele weitere aufgegriffen. Etliche Landsleute erzählten von ihren persönlichen Erfahrungen. Junge Menschen wurden durch das farbenfrohe und bilderreiche Rollup der KG Augsburg angelockt. Darauf zu sehen war auch ein Foto der Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg. Es wurde aufgenommen im Jahr 2011 bei der erstmaligen Teilnahme der KG Augsburg am Europatag. Es entwickelten sich interessante Fragen mit ­erstaunlichen Antworten. Die ausgelegten Flyer und die Siebenbürgische Zeitung wurden gern als Informationsmaterialien mitgenommen.Und immer wieder auch die Fragen: „Wer sind die Siebenbürger Sachsen“, „Wo kommen sie her?“ Diese sind oft der Einstieg zu einem regen, gegenseitigen Austausch mit spannenden Lebensgeschichten.Auch der angebotene Baumstriezel fand sehr guten Zuspruch und die Art und Weise der Herstellung dieses Traditionsgebäcks war vielen Standbesuchern und -besucherinnen nicht bekannt. An solchen Tagen können wir über den Tellerrand blicken und der Europatag erinnert uns daran, dass wir in Europa in Frieden und Einheit leben.

Annemarie Klein