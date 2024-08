17. August 2024

Kreisgruppe Waldkraiburg: 50-jähriges Jubiläum

Was im Januar 1974 mit einer „Handvoll“ Leuten im Café „Knusperhäuschen“ beschlossen und erstmals schriftlich festgehalten wurde, hat sich zu einer stattlichen Kreisgruppe mit gut 500 Mitgliedern geformt. Die Kreisgruppe Waldkraiburg darf auf 50 ereignisreiche Jahre der Heimatpflege und Traditionserhaltung zurückblicken. Dieses besondere Jubiläum wollen wir gebührend mit all unseren Mitgliedern und Freunden feiern und laden Sie herzlich zum Festakt ein. Wie schon oft erwähnt, ist es uns wichtig, dass wir sowohl das Kulturprogramm als auch die Abendveranstaltung gemeinsam in einem großen Saal feiern können – daher unsere Entscheidung für die Gemeindehalle in Aschau. Für ältere Personen, die keine Mitfahrgelegenheit haben, werden wir einen Shuttle-Service organisieren. Bitte melden Sie sich hierfür rechtzeitig an, damit wir entsprechend planen können.

Die lustigen Adjuvanten aus Traun gestalten die Jubiläumsfeier in Waldkraiburg mit. Am Samstag, dem 14. September, feiern wir in der Gemeindehalle in Aschau am Inn. Beginn ist um 14.00 Uhr mit einer Andacht, gefolgt von Grußworten und Kulturprogramm, das musikalisch von den Lustigen Adjuvanten aus Traun/Österreich sowie den Tanzgruppen aus Waldkraiburg, d‘Stoabacher Jugendtanzgruppe aus Aschau am Inn, Landshut, Geretsried und Traunreut umrahmt wird. Von ca. 18.30-20.00 Uhr wird vom Catering Zeiler aus Simbach (bekannt vom Gala-Ball in Aschau) ein Menü in Büfettform mit Nachtisch serviert. Ab 20.00 Uhr darf beim Ball zu den Klängen der Band „XANADOO“ mit Stefan und Markus, bekannt von den „Musikaposteln“, das Tanzbein geschwungen werden.



Bei der kulturellen Veranstaltung am Nachmittag ist freier Eintritt. Für den Ball gibt es einen Kartenvorverkauf am Dienstag, 20. und 27. August, jeweils von 18.00-19.00 Uhr, im Vereinsraum im Haus der Vereine, Brünner Straße 7, 84478 Waldkraiburg. Eintritt Ball im Vorverkauf: 39 Euro inklusive/20 Euro ohne Abendessen für Mitglieder des Verbandes; 45 Euro inklusive/25 Euro ohne Abendessen für Nichtmitglieder; 19 Euro inklusive/ zehn Euro ohne Abendessen für Kinder bis 14 Jahre; Eintritt Ball an der Abendkasse: 25 Euro ohne Abendessen. Wir freuen uns auf ein schönes und festliches Jubiläum.

