Kronenfest der Kreisgruppe Waldkraiburg

Am 29. Juni (Peter und Paul), genau dann, wann ein Kronenfest eigentlich immer stattfinden sollte, fand heuer tatsächlich unser Kronenfest statt. Viele Jugendliche und Helfer der Kreisgruppe hatten sich schon einen Tag früher eingefunden, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, um so ein Fest über die Bühne zu bringen. Zunächst widmete man sich dem Binden der Krone mit Kornähren und bunten Blumen. Dann wurden der Kronenbaum und schließlich die Tische und Bänke für die Gäste bzw. die Zelte aufgestellt, um einigermaßen gefeit zu sein gegen die ziemlich starke Sonneneinstrahlung. Der Grill musste aufgestellt, die Getränke gekühlt werden und dergleichen noch viel mehr. Es war alles hergerichtet, das Fest konnte am darauffolgenden Tag beginnen.

Zahlreiche Trachtenträger beim Kronenfest in Waldkraiburg. Foto: Katrin Pelger

Es wurde Baumstriezel gebacken, es wurden Mici gegrillt und Getränke waren auch reichlich vorhanden. Um 15.00 Uhr folgte der Trachtenaufmarsch von rund vierzig Trachtenträgern im Alter von sieben bis siebzig Jahren. Nach einem Tanz unter dem Kronenbaum der Kindertanzgruppe machte sich Stephan Lutsch bereit, um den Kronenbaum zu erklimmen. Unter dem Beifall des Publikums schaffte er das Erklimmen der Krone, von wo aus er sich ans Publikum wandte und den Sinn des Kronenbaumes erklärte, um anschließend die unter ihm wartende Kinderschar mit Süßigkeiten zu beglücken.Walter Connert, Vorsitzender der Kreisgruppe, begrüßte anschließend unter den Gästen den ersten Bürgermeister der Stadt Waldkraiburg Robert Pötzsch, den stellvertretenden Landrat Richard Fischer und den Altbürgermeister der Stadt Siegfried Klika mit Gattin. Connert wies darauf hin, dass die Kreisgruppe amin der Gemeindehalle in Aschau ihr 50-jähriges Jubiläum feiern wird, und versuchte anhand von Zahlenbeispielen zu verdeutlichen, was so ein Fest kostet. Er bedauerte, dass wir ausgerechnet an diesem Termin zwei Veranstaltungen haben, nämlich das erwähnte Jubiläum unserer Kreisgruppe, aber auch die Kirchweih der Banater Schwaben im Haus der Kultur. Beim Anblick der vielen Trachten kam er zu dem Schluss: Tracht steht für Tradition, Bodenständigkeit, Kultur, Zugehörigkeit. Zum Schluss bedankte er sich bei allen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement, ebenso bei Elfriede David, Leiterin der Kindertanzgruppe, bzw. den Eltern, die ihre tanzbegeisterten Kinder zu den Proben gebracht haben, beim Jungknecht Stephan Lutsch, der sich spontan bereit erklärt hatte den Kronenbaum zu besteigen, sowie bei Wolfgang und Robert für die stimmungsvolle Musik.Das traditionelle Tischtennisturnier gewann bei den Kindern Leonie Lutsch, gefolgt von Lilli Vermetten und Anna David, und bei den Erwachsenen Gunnar Krauss, gefolgt von Sascha Krauss und Adrian Adam. Bei stimmungsvoller Musik von Wolfgang und Robert und guter Laune wurde fleißig getanzt bis spät in die Nacht.Auch wenn die Temperaturen ziemlich hoch waren, an der guten Stimmung bei der Veranstaltung konnten sie nicht rütteln, zumal auf einer Leinwand das Fußballspiel Deutschland gegen Dänemark lief, das Deutschland bekannterweise gewonnen hatte. Bei so viel Engagement unserer Jugendlichen sollte es uns nicht bange werden um das Weiterbestehen unserer Kreisgruppe. Kann so weitergehen.

Herbert Liess