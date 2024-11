Kreisgruppe Ingolstadt im Jahr der Jubiläen – „Gemeinsam unterwegs“

Am 19. Oktober hieß es „Gemeinsam unterwegs“ in der Meistersingerhalle in Nürnberg, wo wir das 75-jährige Jubiläum des Landesverbandes Bayern gemeinsam feiern durften (siehe SbZ Online ). Der Verband wurde am 26. Juni 1949 in München als Verband der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben gegründet.

Doris Hutter (2. von links) dankt den Theaterspielern der Kreisgruppe Ingolstadt nach ihrem Auftritt in Nürnberg. Foto: privat

Unzählige Kulturgruppen der 33 Kreisgruppen waren gekommen, um den zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und unseren Landsleuten ein festliches Programm zu bieten. Die Großveranstaltung begann mit einem feierlichen Gottesdienst: Kirchenrätin Melitta Müller-Hansen, Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für Hörfunk und Fernsehen beim Bayerischen Rundfunk, gestaltete die Liturgie, während Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Kronstädter Bezirksdechant und Bukarester Stadtpfarrer, uns in seiner Predigt ans Herz legte, Böses mit Gutem zu überwinden.Nach einem beeindruckenden Aufmarsch der Mitwirkenden begannen die Ansprachen und gleichzeitig der kulturelle Teil dieses Festes, moderiert von Dr. Iris Oberth, ehemalige Leiterin des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen.Seitens der Kreisgruppe Ingolstadt beteiligten sich die Jugend- und Volkstanzgruppe unter den 16 mitwirkenden Tanzgruppen. Viele Bläser der Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt spielten in der Projektblaskapelle mit. Unter der Leitung von Siegfried Krempels fanden sich knapp 60 Bläser auf der Bühne ein, Musiker der siebenbürgischen Blaskapellen aus Bayern. Unter der Leitung von Angelika Meltzer rundete der gemischte Chor mit knapp 90 Sängern des Landesverbandes Bayern den kulturellen Teil ab.Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbands Bayern und stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, begrüßte herzlich alle Anwesenden und hielt einen Rückblick auf 75 Jahre Geschichte des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Bayern. „Deutschland kann viel mehr Siebenbürgen in der Zukunft vertragen“, so Ministerpräsident Dr. Markus Söder in seiner zu Herzen gehenden Ansprache. Seit 30 Jahren treues Mitglied unseres Verband, hatte er die Schirmherrschaft des Festes übernommen.Abwechselnd mit den Reden der Ehrengäste tanzten sich die Tänzer in die Herzen der Zuschauer. Die Tanzgruppen zeigten abwechselnd auf der riesigen Tanzfläche ihr Können. Nach dem Grußwort des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder hatte die Jugendtanzgruppe Ingolstadt zusammen mit den Tanzgruppen aus Landshut und Geretsried mit dem „Sprötzer Achterrüm“ ihren Auftritt. Den Tanz „In dr Mühli“ zeigte die Volkstanzgruppe parallel mit der Projekttanzgruppe Haferland.Am Abend spielte unsere Theatergruppe unter der Leitung von Hilda Albrich auf der riesengroßen Bühne vor einem zahlreichen Publikum das Stück „De Diätkur“ eines unbekannten Verfassers in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Viele Lacher und ganz neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Diätkuren brachte das Stück dem begeisterten Publikum, das die Spieler mit viel Applaus belohnte.Danach wurde mit der „Highlife“-Band bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert. Jung und Alt, Groß und Klein haben einen unvergessenen Tag mit viel siebenbürgisch-sächsischer Kultur und Tradition bei diesem 75-jährigen Jubiläum des Landesverbandes Bayern verbracht.

Ingeborg Binder