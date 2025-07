Kreisverband Nürnberg Tage der deutschen Kulturvielfalt der Stadt Nürnberg im Haus der Heimat

Die Tage der deutschen Kulturvielfalt der Stadt Nürnberg 2025, früher Aussiedlerkulturtage der Stadt Nürnberg, werden jährlich gefeiert und fanden dieses Jahr mit über 300 Gästen am Sonntag, den 18. Mai, auf dem Gelände des Hauses der Heimat statt.

Tage der deutschen Kulturvielfalt: Gruppenbild auf dem Gelände des Hauses der Heimat Nürnberg. Foto: Ekaterina Dorokova

„Lasst uns auf Gottes Wort hören, um daraus Hoffnung und Zuversicht und auch Orientierung zu bekommen, so wie es jeder gerade braucht“, so begann Pfarrer Martin Hermann, selbst ein Aussiedler aus Siebenbürgen, den ökumenischen Gottesdienst. Wie ein roter Faden schlängelt sich der Gedanke „Kommen und Ankommen, Heimat finden und angenommen werden“ durch seine Predigt. Der Glaube hat uns geholfen, die im Gepäck mitgebrachte HEIMAT zu finden, unser Brauchtum und unsere Sitten weiter zu pflegen, neue gesellschaftliche Aufgaben zu übernehmen in dem Zuhause, wo wir uns wohl fühlen und daheim sind.Nach der Andacht spielte die Siebenbürger Blaskapelle auf und empfing die Trachtenträger auf dem Gelände im Hof. Es folge ein farbenfroher Trachtenumzug unter der Leitung von Gerlinde Zakel, den die Zuschauer mit Applaus belohnten.Durch das Programm führte Christoph Krusel, Vorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier e.V. – Kreisgruppe Nürnberg. Zahlreiche Ehrengäste aus der Politik wurden begrüßt. Stadträtin Helmine Buchsbaum begrüßte die Gäste in Vertretung des Schirmherrn und Oberbürgermeisters Marcus König. Karl Freller, MdL, Gründungsmitglied, erinnerte in seinem Grußwort an die Geschichte der Entstehung des Hauses der Heimat. Die Siebenbürger Blaskapelle sorgte weiterhin für die Feststimmung, den Imbiss mit siebenbürgischen Bratwürsten und Getränken übernahm die Ortsgruppe Nürnberg der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland Zahlreiche Kulturgruppen traten auf und zeigten ihr Können: Gesangsgruppen der Siebenbürger Sachsen aus Nürnberg und Fürth unter der Leitung von Rosel Potoradi mit Begleitung am Akkordeon von Helmine Schuller-Bögelein; Oberschlesische Singgruppe unter der Leitung von Alice Krusel; Singgruppe der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Nürnberg, unter der Leitung von Charlotte Kirchmeier mit Akkordeonbegleitung von Helmine Schuller-Bögelein; der Chor der Deutschen aus Russland, Fürth, Leitung Arkadii Pevtsov; Singgruppe unter der Leitung von Tatjana Gettich und Singgruppe unter der Leitung von Oxana Jurk mit Akkordeonbegleitung von Nadeshda Schneider; Tanzgruppe der Egerländer Gmoi, Leitung Ingrid Deisler; Tanzgruppen-Trachtenverband Mittelfranken, Leitung Frank Stojetz mit Live-Musik: Akkordeon und Gitarre; Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen, Leitung Roswitha Bartel und Annekatrin Streifert; Tanzschule Fischer.Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen aus den Landsmannschaften und an die Mitglieder und Angestellten des Hauses der Heimat, ohne deren Organisation solch ein Fest von über 300 Besuchern nicht machbar wäre. Ein besonderer Dank geht an die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, die die Tage der deutschen Kulturvielfalt finanziell fördert. Weitere Fotos unter: www.hausderheimat-nuernberg.de

Dorothea Walter, Kulturreferentin der LM der Deutschen aus Russland Nürnberg