18. November 2024

Jugendtanzgruppe Wiehl-Bielstein beim Volkstanzwettbewerb

Nach einer fünfjährigen Pause nahm dieses Jahr die Jugendtanzgruppe aus Wiehl-Bielstein mit sieben Paaren erneut am traditionellen und alljährlich stattfindenden Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) teil. Dieser fand am letzten Oktoberwochenende in Lahnau statt.

Jugendtanzgruppe Wiehl-Bielstein beim Volkstanzwettbewerb. Foto: Gudrun Binder Mit intensiven Proben und einem zuvor stattgefundenen Probenwochenende haben wir, die 14 Jugendlichen und unsere Tanzleiter Birgit und Horst Kessmann, uns bestmöglich darauf vorbereitet. Hauptaugenmerk des Wochenendes war das Üben des Pflicht- und Kürtanzes. Es ging jedoch auch darum, den Zusammenhalt der neu zusammengestellten Paare zu festigen. Wir haben gekocht, gespielt und viel Spaß zusammen gehabt.



Am Samstag, den 26. Oktober, in der Frühe reisten wir hoffnungsvoll mit einigen Begleitern im Reisebus nach Lahnau. Dabei war die Nervosität deutlich zu spüren. Nachdem sich alle ihre Trachten angezogen hatten, konnte der Wettbewerb pünktlich starten. Insgesamt 14 Tanzgruppen aus ganz Deutschland zeigten dabei abwechselnd ihren Kür- bzw. Pflichttanz. Die Tanzgruppe Wiehl-Bielstein durfte zuerst ihren Kürtanz „En runde Geburtstag“ zeigen und wurde vom Publikum mit Beifall belohnt. Nach einer Mittagspause, in der wir uns alle stärken konnten, begann die zweite Runde des Wettbewerbs, die wir mit dem Pflichttanz „Krüzkönig“ beginnen durften und das Publikum begeisterten. Die Bewertung wurde von der Jury geheim abgegeben und mit den Punkten der ersten Runde verrechnet. Bei der anschließenden Verkündung der Sieger stand dann fest, dass es für uns dieses Mal leider nicht für die vorderen Plätze gereicht hatte. An dieser Stelle gratulieren wir den Siegern anerkennend für ihre wundervollen Tänze. An dem abschließenden gemeinsamen Aufmarsch mit allen Tanzgruppen teilzunehmen, war für uns nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Freude. Zu wissen, dass man Teil dieser großen Gemeinschaft ist und die Traditionen weiterleben lässt, erfüllt uns mit Stolz.



Am Abend wurde gemeinsam zur Musik von „TraunSound" getanzt und gefeiert, bis nachts die Heimreise angetreten wurde. Getreu dem Motto unserer Kreisgruppe „Wir lieben und leben siebenbürgische Tradition" werden wir die vielen Erfahrungen dieses Wochenendes mitnehmen und das Augenmerk darauf richten, was wir zukünftig noch besser machen können. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr. Sarah Binder

