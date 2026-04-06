



6. April 2026

Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd: Mitgliederversammlung in Aufbruchstimmung

Am 1. März versammelten sich die Mitglieder unserer Kreisgruppe im Gasthof „Hirsch“ in Herlikofen mit Spannung zwischen Hoffen und Bangen, die kaum nachließ, auch wenn alle sich erstmal mit Kaffee und Kuchen stärkten. Der Chor, dirigiert von Jutta Caplat, eröffnete die Veranstaltung mit drei fröhlichen Frühlingskanons zur Aufhellung der Stimmung. Dazu trugen auch drei deutsche Volkstänze aus Osteuropa bei, die die Erwachsenentanzgruppe, geleitet von Albert Terschanski, darbot.





Gemäß der Tagesordnung erfolgten die Berichte des Vorsitzenden, der Kassenwartin und der Rechnungsprüferin. Die Aussprache erbrachte nichts als Lob, Dank und Zufriedenheit mit der geleisteten Arbeit des Vorstandes, der darauf einstimmig entlastet wurde. Als Abschiedsgeschenk für die letzten vier Jahre erhielt jedes Mitglied des gewesenen Vorstandes eine Ehrenurkunde und eine Flasche Wein. Neuer Vorstand der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd, von links nach rechts: Gertrude Molner, Norbert Rothbauer, Hilde Wellnitz, Helga Ulmer, Christian Penteker, Maria Pohl, Albert Terschanski, Matthias Penteker (Vorsitzender), Horst Gross, Gertrud Zacharias, Lena Gross, Johann Bertleff, Lea Haner, Renate Fritsch, Diethild Maier, Gerlinde Zekel (Wahlleiterin), Thomas Streifert, Renate Streifert. Foto: Astrid Bruckner In dem Moment, als die Wahlleiterin Gerlinde Zekel die Leitung der Versammlung übernahm, erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. Matthias Penteker, der acht Jahre lang als Stellvertreter, dann 24 Jahre als erster Vorsitzender die Last der Verantwortung getragen hatte, wollte mit seinen 80 Jahren und den dazugehörigen Problemen nicht mehr kandidieren. Nach der Reihe wurden mehrere potentielle Nachfolger angesprochen. Als aber alle ablehnten, schien das Ende unserer Kreisgruppe besiegelt zu sein. Doch dann geschah das Unglaubliche: Matthias Penteker entschloss sich schweren Herzens, die Kreisgruppe nicht im Stich zu lassen, und stellte sich erneut zur Wahl. Tosender Beifall brandete auf, die Erleichterung und Dankbarkeit waren deutlich spürbar.



Die weiteren Besetzungen der Aufgaben gingen nun zügig voran. Völlig überraschend kam der Vorschlag zur Gründung eines Jugendreferates. Das war nur möglich, weil ein junges Mitglied des gewesenen Vorstandes, Horst Gross, vier Jugendliche mitgebracht hatte, die bereit waren, im neuen Vorstand Aufgaben zu übernehmen. Gewählt wurden: Vorsitzender Matthias Penteker; 1. Stellvertreter Albert Terschanski; 2. Stellvertreter Horst Gross; 3. Stellvertreterin Gertrude Molner; Kassenwartin Renate Fritsch; Schriftführerin und Pressesprecherin Diethild Maier; Chorsprecherin Helga Ulmer; Frauenreferentin Helga Ulmer und Hilde Wellnitz; Sprecher Erwachsenentanzgruppe Johann Bertleff; Kassenprüfer Maria Pohl und Renate Streifert; Jugendreferenten Lea Haner und Lena Gross; Beisitzer: Thomas Streifert, Gertrud Zacharias, Norbert Rothbauer, Christian Penteker. Der längst fällige Generationswechsel, der sich damit anbahnte, wurde ebenso mit viel Applaus belohnt. Und dann kam es noch besser: Wir erfuhren, dass elf junge neue Mitglieder unserer Kreisgruppe beigetreten sind: Günther Eiwen, Lorch; Karin Kis und Niko Kis aus Göggingen; Christine Molner, Herbert Molner, Margarete Molner und Wilhelmine Molner aus Stuttgart sowie Christian Penteker, Julia Penteker, Jaden Penteker und Constantin Penteker aus Schwäbisch Gmünd.



Zum Abschluss dankte der „neue“ Vorsitzende allen für das entgegengebrachte Vertrauen, dann Gerlinde Zekel für die kompetente Wahlleitung, den Kulturgruppen für ihre Darbietungen und den Anwesenden für die aktive Beteiligung. Mit guten Wünschen für die Zukunft wurde die Mitgliederversammlung geschlossen. Der Vorsitzende Matthias Penteker begrüßte die Anwesenden, die beiden Kulturgruppen und besonders die Vertreterin der Landesgruppe Baden-Württemberg, Gerlinde Zekel, Landesfrauenreferentin und Vorsitzende der Kreisgruppe Aalen. Mit einer Schweigeminute wurde der Verstorbenen des letzten Jahres gedacht.Gemäß der Tagesordnung erfolgten die Berichte des Vorsitzenden, der Kassenwartin und der Rechnungsprüferin. Die Aussprache erbrachte nichts als Lob, Dank und Zufriedenheit mit der geleisteten Arbeit des Vorstandes, der darauf einstimmig entlastet wurde. Als Abschiedsgeschenk für die letzten vier Jahre erhielt jedes Mitglied des gewesenen Vorstandes eine Ehrenurkunde und eine Flasche Wein.In dem Moment, als die Wahlleiterin Gerlinde Zekel die Leitung der Versammlung übernahm, erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. Matthias Penteker, der acht Jahre lang als Stellvertreter, dann 24 Jahre als erster Vorsitzender die Last der Verantwortung getragen hatte, wollte mit seinen 80 Jahren und den dazugehörigen Problemen nicht mehr kandidieren. Nach der Reihe wurden mehrere potentielle Nachfolger angesprochen. Als aber alle ablehnten, schien das Ende unserer Kreisgruppe besiegelt zu sein. Doch dann geschah das Unglaubliche: Matthias Penteker entschloss sich schweren Herzens, die Kreisgruppe nicht im Stich zu lassen, und stellte sich erneut zur Wahl. Tosender Beifall brandete auf, die Erleichterung und Dankbarkeit waren deutlich spürbar.Die weiteren Besetzungen der Aufgaben gingen nun zügig voran. Völlig überraschend kam der Vorschlag zur Gründung eines Jugendreferates. Das war nur möglich, weil ein junges Mitglied des gewesenen Vorstandes, Horst Gross, vier Jugendliche mitgebracht hatte, die bereit waren, im neuen Vorstand Aufgaben zu übernehmen. Gewählt wurden: Vorsitzender Matthias Penteker; 1. Stellvertreter Albert Terschanski; 2. Stellvertreter Horst Gross; 3. Stellvertreterin Gertrude Molner; Kassenwartin Renate Fritsch; Schriftführerin und Pressesprecherin Diethild Maier; Chorsprecherin Helga Ulmer; Frauenreferentin Helga Ulmer und Hilde Wellnitz; Sprecher Erwachsenentanzgruppe Johann Bertleff; Kassenprüfer Maria Pohl und Renate Streifert; Jugendreferenten Lea Haner und Lena Gross; Beisitzer: Thomas Streifert, Gertrud Zacharias, Norbert Rothbauer, Christian Penteker. Der längst fällige Generationswechsel, der sich damit anbahnte, wurde ebenso mit viel Applaus belohnt. Und dann kam es noch besser: Wir erfuhren, dass elf junge neue Mitglieder unserer Kreisgruppe beigetreten sind: Günther Eiwen, Lorch; Karin Kis und Niko Kis aus Göggingen; Christine Molner, Herbert Molner, Margarete Molner und Wilhelmine Molner aus Stuttgart sowie Christian Penteker, Julia Penteker, Jaden Penteker und Constantin Penteker aus Schwäbisch Gmünd.Zum Abschluss dankte der „neue“ Vorsitzende allen für das entgegengebrachte Vertrauen, dann Gerlinde Zekel für die kompetente Wahlleitung, den Kulturgruppen für ihre Darbietungen und den Anwesenden für die aktive Beteiligung. Mit guten Wünschen für die Zukunft wurde die Mitgliederversammlung geschlossen. Jutta Caplat

Schlagwörter: Schwäbisch Gmünd, Mitgliederversammlung, Neuwahl, Penteker

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