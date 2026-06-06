



6. Juni 2026

Kreisverband Nürnberg: Kronstädter Schüler zu Gast in Nürnberg – so lebt Städtepartnerschaft

Vom 19. bis 23. Mai besuchte eine Schülergruppe der Gymnasialschule Nr. 12 aus unserer Partnerstadt Kronstadt/Braşov Nürnberg im Rahmen eines Erasmus+-Projekts. Begleitet wurde die Gruppe von den Lehrkräften Sinziana Iordachi und Manuela Petrescu. Für die schulische Hospitation stellte sich die Peter-Henlein-Realschule zur Verfügung.

Kronstädter Schüler zu Gast in Nürnberg. Bildquelle: Protokoll Stadt Nürnberg Ein besonderer Dank gilt dem stellvertretenden Schulleiter Herrn Guthmann sowie Frau Baader für die engagierte Unterstützung und Organisation vor Ort. Während des Aufenthalts konnten die Schülerinnen und Schüler wertvolle Einblicke in den Schulalltag gewinnen und intensive Kontakte knüpfen. Die Begegnungen zwischen den Jugendlichen beider Schulen waren von großer Begeisterung geprägt und führten zu neuen Freundschaften, die auch über den Aufenthalt hinaus gepflegt werden sollen. Bereits während des Austauschs wurden Überlegungen angestellt, die Beziehungen künftig durch gegenseitige Schülerpartnerschaften weiter zu vertiefen.



Der Schüleraustausch wurde über mehrere Jahre hinweg durch Stadtrat Werner Henning gemeinsam mit der Schulleiterin Frau Wusinczky initiiert und begleitet. In Vertretung des Oberbürgermeisters empfing Stadtrat Werner Henning die Schülergruppe sowie Vertreter der Peter-Henlein-Realschule im Schönen Saal des Rathauses und überbrachte die Grüße des Oberbürgermeisters Marcus König.



Im Rahmen des Erasmus+-Projekts hatten die Schülerinnen und Schüler aus Kronstadt/Brașov die Möglichkeit, an der Peter-Henlein-Realschule zu hospitieren und wertvolle internationale Erfahrungen zu sammeln. Solche Begegnungen stärken den europäischen Austausch, fördern Freundschaften über Ländergrenzen hinweg und machen die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Kronstadt/ Brașov lebendig. Ein besonderer Dank gilt dem stellvertretenden Schulleiter Herrn Guthmann sowie Frau Baader für die engagierte Unterstützung und Organisation vor Ort. Während des Aufenthalts konnten die Schülerinnen und Schüler wertvolle Einblicke in den Schulalltag gewinnen und intensive Kontakte knüpfen. Die Begegnungen zwischen den Jugendlichen beider Schulen waren von großer Begeisterung geprägt und führten zu neuen Freundschaften, die auch über den Aufenthalt hinaus gepflegt werden sollen. Bereits während des Austauschs wurden Überlegungen angestellt, die Beziehungen künftig durch gegenseitige Schülerpartnerschaften weiter zu vertiefen.Der Schüleraustausch wurde über mehrere Jahre hinweg durch Stadtrat Werner Henning gemeinsam mit der Schulleiterin Frau Wusinczky initiiert und begleitet. In Vertretung des Oberbürgermeisters empfing Stadtrat Werner Henning die Schülergruppe sowie Vertreter der Peter-Henlein-Realschule im Schönen Saal des Rathauses und überbrachte die Grüße des Oberbürgermeisters Marcus König.Im Rahmen des Erasmus+-Projekts hatten die Schülerinnen und Schüler aus Kronstadt/Brașov die Möglichkeit, an der Peter-Henlein-Realschule zu hospitieren und wertvolle internationale Erfahrungen zu sammeln. Solche Begegnungen stärken den europäischen Austausch, fördern Freundschaften über Ländergrenzen hinweg und machen die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Kronstadt/ Brașov lebendig. Werner Henning

Schlagwörter: Nürnberg, Städtepartnerschaft, Kronstadt, Schüler

Bewerten: 4 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.