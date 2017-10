1 • Fabritius schrieb am 31.10.2017, 16:19 Uhr:

Hallo Herr Umberath, herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Artikel und überhaupt für die Initiative, unsere Kultur nach Übersee zu bringen. Solche Unternehmungen machen viel Freude und motivieren, das weiß ich aus eigener Erfahrung ;-).



Zu den Hinweisen im letzten Absatz habe ich mich natürlich sofort erkundigt, was da gewesen ist und habe folgende Informationen erhalten: Nicht Werner Kloos als Privatmann hat sich "beteiligt", sondern eben gerade der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, durch die dafür zuständige Gliederung, den Landesverband Bayern, zu dem Regensburg gehört, und Werner Kloos ist der Landesvorsitzende, der Ihnen im Namen des Verbandes die Förderung mitgeteilt hat. Ich freue mich sehr, dass diese Förderung möglich war und wünsche Ihnen und Ihrer Gruppe weitere tolle Erfahrungen, wie die Beteiligung an der Steubenparade.



Zur Vermeidung des entstandenen Missverständnisses, welches Ihnen offenkundig Enttäuschung bereitet hat, hätte natürlich auch der Kulturreferent des Bundesverbandes Ihnen mitteilen können, dass die Förderung im Rahmen der Möglichkeiten durch die zuständige Landesebene erfolgt (es ist der gleiche Verband), die entsprechende Info durch den Landesvorsitzenden Kloos hatte ja aber die gleiche Wirkung. Ansonsten hätte auch ein Telefonanruf mit einer kurzen Rückfrage beim Bundeskulturreferenten zur Vermeidung des Missverständnisses beigetragen.



Auf der am 4. und 5. November auf Schloss Horneck stattfindenden Tagung der Kreisvorsitzenden des Bundesverbandes werden wir übrigens sicher auch über diverse Fördermöglichkeiten beraten, die neben einer Förderung durch unseren Verband weitere Möglichkeiten der Unterstützung solcher Veranstaltungen aufzeigen. Ich freue mich auf einen regen Gedankenaustausch dort, zu dem Sie mit Ihrem Bericht dann sicher auch für die anderen Kreisvorsitzenden motivierend beitragen können.

Beste Grüße

