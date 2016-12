Einladung zur 32. Löwensteiner Musikwoche

Bei der Musikwoche kommen vor allem geistliche evangelische Werke von Komponisten aus den deutschen Siedlungsgebieten in Südosteuropa, etwa aus Siebenbürgen und dem Banat zur Aufführung. Streicher, Holzbläser und Blechbläser werden ebenso wie Sängerinnen und Sänger ausreichend Gelegenheit haben, ihr Können zu zeigen. Auch einen großen Jugendchor wird es wieder geben. Das Abschlusskonzert findet am Samstag, 22. April, um 18.00 Uhr in der großen Kilianskirche in Heilbronn im Rahmen der „Stunde der Kirchenmusik“ statt.Die künstlerische Gesamtleitung übernimmt erstmals der Dirigent und Organist Wilhelm Schmidts. Er stammt aus Siebenbürgen und ist Universitätsmusikdirektor in Bamberg. Er unterrichtet dort die Fächer Ensembleleitung, Harmonielehre, Kontrapunkt sowie Analyse und koordiniert die Konzertreihe „Musik in der Universität“. An der Hochschule für Musik Würzburg hat er zudem einen Lehrauftrag für das Fach Chorleitung inne. Als Dirigent und Organist konzertiert er viel im In- und Ausland. Neuer Konzertmeister und Dozent der hohen Streicher bei der Musikwoche ist der Geiger Ilarie Dinu, geboren in Bukarest und seit vielen Jahren Orchestermusiker in der Neuen Philharmonie Westfalen. Weitere Dozenten sind Liane Christian (Klavier-Kammermusik und Klavierbegleitung), Jörg Meschendörfer (Cello, Salonorchester), Melinda Sámson (Sologesang), Brigitte Schnabel (Streicher-Kammermusik), Bärbel Tirler (Holzbläser), Thomas Tirler (Blechbläser), Christian Turck (Korrepetition, Orchesterleitung) und Gertraud Winter (Jugendchor, Früherziehung). Die Organisation liegt in den Händen von Bettina Wallbrecht und Johannes Killyen.Zum Kursangebot der Musikwoche zählen Chor (mit Stimmbildung), Jugendchor, Orchester, Salonorchester sowie Gruppenunterricht für Violine, Viola, Violoncello, Holz- und Blechblasinstrumente, Gesang sowie Klavier / Klavierbegleitung. Einzelunterricht, auch im Fach Klavier, kann hingegen nicht angeboten werden. Kammermusikensembles können unter Betreuung der Dozentinnen und Dozenten musizieren. Freizeitmöglichkeiten sind Spaziergänge, Tanz, gesellige Abende sowie interne und externe Konzerte, ein schöner Kinderspielplatz ist vorhanden. Während der Musikwoche finden auch die Mitgliederversammlung und die Vorstandssitzung der GDMSE statt. Anmeldung und Informationen: Johannes Killyen, Telefon: (01 78) 5 22 21 77, E-Mail: killyen [ät] gmx.de, Anmeldeformular im Internet unter www.suedost-musik.de . Anmeldeschluss ist der 10. Januar 2017.