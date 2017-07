20. Juli 2017 Druckansicht | Empfehlen

Die WebApp zum Sachsentreffen

Wie schon beim Heimattag gibt es auch für das Sachsentreffen 2017 in Hermannstadt eine Web­- App, die Veranstaltungen räumlich auf einem Stadtplan angezeigt. So können die Benutzer auf ihrem Smartphone oder Tablet direkt erkennen, welche Veranstaltungen in der Nähe stattfinden. Auf der Karte werden auch weitere Veranstaltungsorte, Parkplätze, Service-Einrichtungen, öffentliche Toiletten u.Ä. angezeigt.

Sehr hilfreich ist die WebApp auch für jene Gäste, die sich für Heimattreffen interessieren, die vor, während oder nach dem Sachsentreffen in verschiedenen Orten Siebenbürgens stattfinden. Zusätzlich kann eine Auswahl von Sehenswürdigkeiten in und um Hermannstadt auf dem Stadtplan angezeigt werden.



Die Entwicklung und Umsetzung der WebApp wurde vom Siebenbürgenforum, dem HOG-Verband und dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland unterstützt.



Wir möchten darauf hinweisen, dass es bei der Benutzung der WebApp unter Umständen noch haken kann. Bei der Vielzahl der verschiedenen Systeme, Browser und Versionen sind Unverträglichkeiten nicht auszuschließen. (Nicht immer sind die Webmaster von Siebenbuerger.de daran schuld – oft liegt es an den Browsern oder den Betriebssystemen der mobilen Geräte.) Für Anregungen, Kritik und Fehlermeldungen sind die Entwickler sehr dankbar – schicken Sie hierfür eine E-Mail an webmaster[ät]siebenbuerger.de mit dem Stichwort „WebApp“ im Betreff. Sehr hilfreich ist die WebApp auch für jene Gäste, die sich für Heimattreffen interessieren, die vor, während oder nach dem Sachsentreffen in verschiedenen Orten Siebenbürgens stattfinden. Zusätzlich kann eine Auswahl von Sehenswürdigkeiten in und um Hermannstadt auf dem Stadtplan angezeigt werden.Der Benutzer kann die Veranstaltungen nicht nur nach Stichwörtern durchsuchen und nach Schlagwörtern und Datum filtern, sondern die Suche auch räumlich eingrenzen. Sofern die Freigabe des aktuellen Standortes im Smartphone aktiviert ist, werden auch die ungefähre Entfernung und der geschätzte Zeitbedarf zum jeweiligen Veranstaltungsort angezeigt. Die Seiten sind als WebApp gestaltet – es muss also keine eigenständige App auf dem Smartphone installiert werden, sondern nur die Seite https://siebenbuerger.de/sachsentreffen/ im Browser aufgerufen werden. Die Webseite wurde bezüglich ihrer Anzeige und Bedienung für mobile Geräte optimiert, funktioniert aber auch auf normalen Laptops oder Desktopcomputern.Die Entwicklung und Umsetzung der WebApp wurde vom Siebenbürgenforum, dem HOG-Verband und dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland unterstützt.Wir möchten darauf hinweisen, dass es bei der Benutzung der WebApp unter Umständen noch haken kann. Bei der Vielzahl der verschiedenen Systeme, Browser und Versionen sind Unverträglichkeiten nicht auszuschließen. (Nicht immer sind die Webmaster von Siebenbuerger.de daran schuld – oft liegt es an den Browsern oder den Betriebssystemen der mobilen Geräte.) Für Anregungen, Kritik und Fehlermeldungen sind die Entwickler sehr dankbar – schicken Sie hierfür eine E-Mail an webmaster[ät]siebenbuerger.de mit dem Stichwort „WebApp“ im Betreff. GK

Schlagwörter: Sachsentreffe, Hermannstadt, Siebenbürgenforum, Smartphone

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.