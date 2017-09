24. September 2017 Druckansicht | Empfehlen

Auszeichnung für siebenbürgischen Historiker

Rüdiger von Kraus ist von der Universität Harvard mit dem „The Klein Family History Prize“ ausgezeichnet worden. Den Preis erhielt der gebürtige Rosenauer für seine Abschlussarbeit im Fach Geschichte: „Artisans and Nobles: The von Kraus Family across 350 Years of War and Social Change in Eastern European History“ (Handwerker und Adlige: Die Familie von Kraus im Laufe von 350 Jahren sozialer Veränderungen und Kriege in Osteuropa).

Bei der Tagung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL) im Juni in Hermannstadt hielt von Kraus einen Vortrag über seine Ahnen im Zeitalter Brukenthals, ein Zeitraum, den er in seiner Arbeit, die sich mit elf Generationen seiner Familie befasst, abgedeckt hat. Rüdiger von Kraus studierte Philologie in Bukarest und lebt seit 1976 in den USA. An der Universität Rutgers erwarb er 1981 einen MBA (Master of Business Administration) und arbeitet seither erfolgreich als Unternehmer. 2012 begann er sein Geschichtsstudium in Harvard, das er im Mai dieses Jahres mit der erwähnten Arbeit abschloss. Eine rumänische Fassung wird im März 2018 im Bukarester Corint Verlag erscheinen.

Schlagwörter: Auszeichnung, Historiker, Siebenbürgen, USA

