Lyrik-Preis für Dagmar Dusil

Am 2. Advent wurden die Gewinnerinnen und Gewinner des 5. Landschreiber-Wettbewerbs zum Thema „Sprache und Elemente“ bekanntgegeben.

Der Vorsitzende der Jury und Erfinder des Landschreiber-Wettbewerbs, der Münstersche Sprachwissenschaftler Klaus Siewert, gab die Preisträger in den Kategorien Lyrik, Prosa und Mundart bekannt. In der Sparte Lyrik belegte die gebürtige Hermannstädterin Dagmar Dusil mit dem Text „Von Elementen“ den 2. Platz. Den Gewinnerinnen und Gewinnern winkt ein Aufenthalt in der Autorenresidenz „Klaus-Störtebeker-Haus“ in Neuharlingersiel. „Der gemeinsame Aufenthalt an der Nordsee soll zu kreativem literarischen Schaffen führen und thematisch und sprachlich an die Küstenregion gebunden sein“, so Klaus Siewert.