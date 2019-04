Ausschreibung: BdV-Kulturpreis 2019

Der Bund der Vertriebenen (BdV) in Bayern und seine in ihm zusammengeschlossenen Landsmannschaften schreiben den Kulturpreis 2019 aus. Er wird vergeben für künstlerische, literarische oder wissenschaftliche Beiträge oder für solche aus dem Bereich der Brauchtumspflege, die

• in den letzten drei Jahren in Bayern erstellt oder veröffentlicht wurden;• Themen der Vertriebenen oder Spätaussiedler in Deutschland, des deutschen Ostens oder der deutschen Siedlungsgebiete in Ost- und Südosteuropa behandelten;• das Verhältnis zwischen den Deutschen und den Völkern und Staaten Ost- und Südosteuropas in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum Gegenstand hatten.Er besteht aus dem Hauptpreis – einer Urkunde und einer Dotation bis zu 2.000 Euro – sowie bis zu zwei Ehrengaben. Für die Verleihung vorschlagsberechtigt sind die BdV-Kreis- und Bezirksverbände, die landsmannschaftlichen Landesverbände sowie die Mitglieder des Landesvorstandes des BdV-Bayern.Der Kulturpreis wird vom Landesvorstand des BdV-Bayern auf Vorschlag einer Jury vergeben. Die Jury besteht aus Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und des BdV-Bayern. Die Verleihung wird voraussichtlich im Herbst 2019 stattfinden. Bis zur öffentlichen Bekanntgabe der Preisträger wird Verschwiegenheit über das gesamte Verfahren gehalten.Bewerbungen und Vorschläge sind zusammen mit den erforderlichen Unterlagenbeim Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern e.V., Am Lilienberg 5, 81669 München, einzureichen. Für weitere Auskünfte steht die Geschäftsstelle des BdV-Bayern unter Telefon: (0 89) 48 14 47, Fax: (0 89) 48 26 21, E-Mail: info[ät]bdv-bayern.de, zur Verfügung.