Aufruf: Kunstaktion von Gerhild Wächter

Die aus Kronstadt stammende Künstlerin Gerhild Wächter, bekannt für ihre Scherenschnitte und Fotografien, ruft zur Beteiligung an der Kunstaktion „Jeder hat sein Päckchen zu tragen“ auf.

Auf der Seite der Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer (GEDOK) Franken schreibt sie: „Im Rahmen der Weißenburger Kunsttage vomsoll eine Installation in der Evangelischen Andreaskirche aufgebaut werden. Alle, die dieses Thema anspricht, können mitmachen. Hierzu wird ,ein persönliches Päckchen gepackt‘ und mir bis zum 31. Juli zugeschickt. Das ,eigene Päckchen‘ kann in Form und Inhalt frei gestaltet werden. Päckchenobjekte können konkret außen und/ oder innen gestaltet werden, durch Texte/Kombinationen verschiedener Ausdrucksmittel oder ein Gegenstand eigener Wahl, für den das ,Päckchen‘ als Symbol steht. Wichtig ist individueller Ausdruck. Die Teilnehmenden können auch an einer Wortkette mitwirken: Diese soll aus Wortpaaren bestehen, die beschreiben, ,wie‘ das eigene Päckchen getragen wird, z.B. fröhlich oder traurig; stark oder schwach; wortreich oder stumm … Die Päckchen werden ausgestellt, ein Kunstgottesdienst schließt die Aktion.“Die Päckchen gehen an Gerhild Wächter, Auf der Wied 5, 91781 Weißenburg, Fragen können per E-Mail: Gerhild.W[ät]gmx.net gestellt werden.