Neue Bücher mit siebenbürgischer Musik

Die Reihe „Musik aus Siebenbürgen“ des Schiller-Verlags Hermannstadt-Bonn ist bei der Nummer 23 angekommen. Der vorläufig letzte Band präsentiert „Drei Märsche für Blasmusik“ von Martin Thies. Diese Art Musik, wiewohl das liebste Kind der Siebenbürger Sachsen, fehlte bislang in der Reihe. Somit ist das Bild der Musikpraxis in Siebenbürgen jetzt um eine Facette reicher.

Wer war Martin Thies? Was hat es mit den drei Märschen auf sich, wem sind sie gewidmet? Darauf gibt das Vorwort in deutscher und rumänischer Sprache Antwort. Der Band enthält nur die Partitur der Stücke, Einzelstimmen sind beim Verlag gesondert erhältlich. Der Burzenländer Komponist Martin Thies (1881-1940), ein Kenner der Materie, hat die Stücke den siebenbürgischen Blaskapellen auf den Leib geschrieben. Klarinetten, Flügelhörnern, Bassflügelhorn, Althorn, Trompeten, B- und F-Bass sowie Trommel und Tschinelle gehörten zum festen Bestand. An die Zeiten, als in jedem Dorf die Adjuvanten aufspielten, zu fröhlichen wie zu traurigen Anlässen, erinnert das Bild auf dem Hefteinband: die Blasmusik in Aktion, umgeben von Kindern, gefolgt von Trachtenträgern. Jetzt, da die vielen Kapellen „aus der Geschichte hinausmarschiert sind“, wie das Vorwort vermerkt, werden es die hervorragend gedruckten Noten nicht leicht haben, wirklich zu erklingen.Die Bände 21 und 22 der Reihe verraten schon durch das Titelbild, wie vielgestaltig die Musik bei den Siebenbürger Sachsen war. Band 21 enthält die Kirchenkantate „Wende dich zu uns, o Herr“ für großes Orchester, Soli und Chor von Johann Leopold Bella, dem aus der heutigen Slowakei eingewanderten Musiker, der vierzig Jahre in Hermannstadt gewirkt hat. Im Band 22 sind „Zwei Sonatinen (op. 32)“ des Kronstädter Komponisten und Musikdirektors Paul Richter veröffentlicht. Auf dem Einband sieht man Kinder in einem bürgerlichen Interieur musizieren. Die Stücke sind Hausmusik der besten Sorte, nicht zu schwierig, aber dennoch fordernd. Richter hat sie für Familienmitglieder und Kinder einer befreundeten Familie mit leichter Hand geschrieben.Allen drei Neuerscheinungen ist zu wünschen, dass die Noten sich in lebendige Töne verwandeln und dass die Töne viele Zuhörende erreichen!Sie können zum Preis von je 7,00 Euro auf der Internetseite unter www.schiller.ro , per E-Mail: verlag[ät]schiller.ro oder telefonisch unter der deutschen Festnetznummer (0228) 90919557 bestellt werden.

Ursula Philippi