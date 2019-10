Kristiane Kondrat in Augsburg und Wien

Am Dienstag, 19. November, findet im S-Forum in der Stadtbücherei Augsburg, Ernst-Reuter-Platz 1, 86150 Augsburg, eine Lesung mit Gespräch mit Kristiane Kondrat statt. Beginn: 18.00 Uhr, Eintritt frei.

Kristiane Kondrat. ©Foto danube books Verlag

Heimspiel für Kristiane Kondrat: Der Verlag danube books ist mit der in Augsburg lebenden Autorin zu Gast in ihrer Heimatstadt. Anlass ist die Vorstellung des Romans „Abstufung dreier Nuancen von Grau“, der neu herausgegeben worden ist. Das Nachwort zu dieser Ausgabe hat die Literaturwissenschaftlerin Christina Rossi verfasst. Danube books-Verleger Thomas Zehender wird mit Kristiane Kondrat, geboren 1938 in Reschitza, über ihren Werdegang als Schriftstellerin in Rumänien und Deutschland sprechen sowie über die sogenannte Schubladenliteratur im damaligen kommunistischen Rumänien. Die Autorin wird ausgewählte Passagen aus ihrem Buch lesen und es anschließend signieren.Bereits amstellt Kristiane Kondrat im Rahmen der internationalen Messe BUCH WIEN ihren Roman auf der Radio Wien-Bühne vor.Weitere Informationen zu Buch und Autorin: https://www.danube-books.eu/kristiane-kondrat-abstufung-dreier-nuancen-von-grau