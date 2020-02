8. Februar 2020 Druckansicht

Bundesvorsitzender Rainer Lehni hält Vortrag über Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen

Einen Vortrag zum Thema „Siebenbürgen – eine einmalige Kirchenburgenlandschaft“ hält Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, am Dienstag, dem 11. Februar, 19.00 Uhr, im Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, in Düsseldorf.

Der Vortrag findet als Begleitveranstaltung zu den beiden Ausstellungen „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen" und „Die Restaurierung des Tobsdorfer Chorgestühls", die noch bis zum 15. März ebenfalls im Gerhart-Hauptmann-Haus zu sehen sind, statt (siehe Ankündigung in der Siebenbürgischen Zeitung vom 3. Januar 2020). Der Bundes- und Landesvorsitzende Rainer Lehni berichtet zur Geschichte der Kirchenburgen und über die aktuelle Situation dieses kulturell bedeutsamen architektonischen Erbes für Europa.

Schlagwörter: Ausstellung, Kirchenburgen, Düsseldorf, Tobsdorf, Rainer Lehni

