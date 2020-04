Siebenbürgisches Museum weiterhin geschlossen

Bund und Länder haben sich nach Ostern über erste Lockerungen des „Shutdowns“ im Zusammenhang mit dem Coronavirus verständigt. Dabei steht die Eindämmung des Virus im Vordergrund, so dass nur eine schrittweise Aufhebung der Maßnahmen vorgesehen ist. Für den Kulturbereich sind bisher nur sehr wenige Lockerungen vereinbart worden. So können ab 20. April wieder in allen Bundesländern Buchhandlungen, Bibliotheken und Archive öffnen. Museen, Gedenkstätten, Ausstellungen, Theater sowie Konzerthäuser müssen bis auf Weiteres geschlossen bleiben.Das Siebenbürgische Museum ist jedoch im Hintergrund bereits dabei, unter Berücksichtigung der Ratschläge des Deutschen Museumsbunds eine schrittweise, umsichtige und sorgfältig organisierte Wiedereröffnung vorzubereiten, um damit ein wichtiges Zeichen für die langsame, aber sichere Rückkehr zur Normalität zu setzen.