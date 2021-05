Britta Lübbers erhält den „Rolf Bossert“-Gedächtnispreis 2021. Dies gaben die Jurymitglieder am Welttag des Buches, dem 23. April, bekannt.

Der Schriftsteller Rolf Bossert, * 16. Dezember 1952 in Reschitza im Banater Bergland, † 17. Februar 1986 in Frankfurt am Main

In Meppen geboren, absolvierte Britta Lübbers das Studium der Germanistik in Bonn und Oldenburg, sie lebt und arbeitet zurzeit als freie Journalistin und Autorin in Oldenburg. Sie ist bisher mit Gedichtveröffentlichungen in verschiedenen Anthologien zu finden. Der Preis an Britta Lübbers und den vorjährigen Preisträger, Alexander Estis aus der Schweiz, soll bei der 31. Auflage der „Deutschen Literaturtage in Reschitza“ vomverliehen werden. Der Förderkreis wird vom Initiator des Gedächtnispreises, dem Lyriker Hellmut Seiler, betreut.

ADZ