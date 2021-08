Neuer Online-Katalog des Siebenbürgischen Museums

Essgeschirr aus Konservendosen 1945-47, Lager Almasna/Almasnaja, Siebenbürgisches Museum. Foto: © Siebenbürgisches Museum (M. Lörz)

Der Online-Katalog wird sukzessive ausgebaut. Zurzeit können dort alle Objekte aus der Sammlung des Siebenbürgischen Museums zum Thema Deportation der Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion von 1945-1949 abgerufen werden, von denen vielein der Sonderausstellung „‚… skoro damoi!‘ Hoffnung und Verzweiflung. Siebenbürger Sachsen in sowjetischen Arbeitslagern 1945-1949“ im Museum zu sehen sind.Zur Ausstellung „… skoro damoi!“ ist im Verlag Renate Brandes ein gleichnamiger Ausstellungskatalog erschienen (siehe Besprechung in der SbZ Online ). In dem reich bebilderten Katalogbuch werden auf 312 Seiten alle 190 Exponate präsentiert sowie die Forschungsergebnisse der Ausstellung dokumentiert. Der Katalog kann gegen Rechnung für 29,00 Euro, zuzüglich Versandkosten, beim Siebenbürgischen Museum, E-Mail: info [ät] siebenbuergisches-museum.de, bestellt werden. Außerdem ist der Katalog im Buchhandel und direkt über den Verlag Renate Brandes ( www.brandes-verlag.de ) erhältlich.Hier geht's zum Online-Katalog des Siebenbürgischen Museums