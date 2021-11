Neuerscheinungen zu Siebenbürgen, Rumänien, Südosteuropa

Wie jeden Herbst veröffentlicht die Siebenbürgische Zeitung eine Auswahl von Neuerscheinungen. Die Bücher aus dem Honterus Verlag sind Gratisexemplare, da sie vom Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens über das Deutsche Forum gefördert wurden. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Bände in dieser Liste 2021 erschienen.

Stapelweise neue Bücher gibt es auch in diesem Jahr zu lesen. Foto: Doris Roth

Adameşteanu, Gabriela: Das Provisorium der Liebe. Aus dem Rumänischen von Eva Ruth Wemme. Aufbau Verlag, Berlin, 480 Seiten, 26 Euro, ISBN 978-3-351-03824-3.Baumgärtner, Wilhelm Andreas: Die Geschichte Siebenbürgens. Band 1-10 im Paket. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 134 Euro, ISBN 377235.Bergel, Hans: Die Stunde der Schlangen. Zehn Erzählungen. Noack & Block, Berlin, 208 Seiten, 28 Euro, ISBN 978-3-86813-078-2.Blandiana, Ana: Mein Vaterland A4/Patria mea A4. Gedichte Deutsch/Rumänisch. Aus dem Rumänischen von Maria Herlo, Katharina Kilzer und Horst Samson. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2020, 155 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-86356-300-4.Böhm, Zsolt-Georg: Offene Veränderung. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 139 Seiten, 9,90 Euro, ISBN 978-3-946954972.Bohn, Albert; Sterbling, Anton (Hrsg.): Deportationen. Literarische Blickwinkel. Pop Verlag, Ludwigsburg, 277 Seiten, 21 Euro, ISBN 978-3-86356-333-2.Bohn, Albert; Kremm, Werner; Leber, Peter-Dietmar; Sterbling, Anton; Tonţa, Walter (Hrsg.): Die Verschleppung der Deutschen aus dem Banat in die Sowjetunion aus der Sicht ihrer Kinder. Erzählberichte. Landsmannschaft der Banater Schwaben, München, 501 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-9818760-7-9.Bonfert, Heidemarie: Wie wir Siebenbürgerinnen backen. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 111 Seiten, 11,80 Euro, ISBN 978-3-946954767.Bozdoc, Marian: Istoria clădirilor comerciale ale Sibiului 1790-1990, Oraşul de Sus. Honterus Verlag, Hermannstadt, 488 Seiten, ISBN 978-606-008-088-6.Branişte, Lavinia: Sonia meldet sich. Aus dem Rumänischen von Manuela Klenke. mikrotext, Berlin, 320 Seiten, 19,99 Euro (E-Book 15,99 Euro), ISBN 978-3-948631-10-9.Bruder, Karin: Weiße Jahre. Roman einer verlorenen Zeit. J. S. Klotz Verlagshaus, Neulingen, 416 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-948968-27-4.Büchl, Béla: Vertrauliche Nachricht. Biografische Erzählungen. Aus dem Ungarischen von Andrea Schäffer. Pop Verlag, Ludwigsburg, 353 Seiten, 24,50 Euro, ISBN 978-3-86356-331-8.Dusil, Dagmar/Ieronim, Ioana: Beleuchtete Busse in denen keiner saß./Şi trec autobuze goale. Gedichte Deutsch/Rumänisch – Rumänisch/Deutsch. Mit Scherenschnitten von Gerhild Wächter und einem Nachwort von Emil Hurezeanu. Pop Verlag, Ludwigsburg, 124 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-86356-339-4.Eder, Ruth: Älternabend. Noack & Block, Berlin, 308 Seiten, 16 Euro, ISBN 978-3-86813-127-7.Flămând, Dinu: Zwischenfrost/Frigul intermediar. Gedichte Deutsch/ Rumänisch. Aus dem Rumänischen von Edith Konradt. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2020, 273 Seiten, 19,50 Euro, ISBN 978-3-86356-299-1.Frauendorfer, Helmuth: Abendweg. Pop Verlag, Ludwigsburg, 332 Seiten, 21,50 Euro, ISBN 978-3-86356- 336-3.Georgescu, Irina: Carpatia. Eine kulinarische Reise durch Rumänien. Verlag ars vivendi, Cadolzburg, 2020, 224 Seiten, 26 Euro, ISBN 978-3-7472-0207-4.Grigorcea, Dana: Die nicht sterben. Penguin Verlag, München, 272 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-328-60153-1.Gündisch, Karin: Cosmin. Von einem, der auszog, das Leben zu lernen. Neuauflage. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 152 Seiten, 8,90 Euro, ISBN 978-3-946954897.Gyuris, Adalbert: Die flinke Maus. Aus dem Rumänischen von Casiana Nemeth und Sophia Dänner. Illustrationen von Robert Rayeczky. Pop Verlag, Ludwigsburg, 29 Seiten, 9,90 Euro, ISBN 978-3-86356-295-3.Hagen, Timo: Gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen in der Architektur Siebenbürgens um 1900. Michael Imhof Verlag, Petersberg, 448 Seiten, 420 Abbildungen, 49,95 Euro, ISBN 978-3-7319-0635-3.Hausleitner, Mariana: Selbstbehauptung gegen staatliche Zwangsmaßnahmen. Juden und Deutsche in Rumänien seit 1830. Frank & Timme, Berlin, 342 Seiten, 49,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0714-4.Heini, Heinrich: Das kleine ABS der Scherzdichtung. Anekdoten Bonmots Satiren. Books on Demand, Norderstedt, 187 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-754324349.Heinz, Franz: Endzeit. Pop Verlag, Ludwigsburg, 249 Seiten, 19,50 Euro, ISBN 978-3-86356-304-2.Huhulescu, Steliana: (OHN)MACHT. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2020, 862 Seiten, 29 Euro, ISBN 978-3-86356-272-4.Hurezean, Ruxandra; Iunesch, Liana: Nachbarschaften der Siebenbürger Sachsen in Deutsch-Kreuz. Honterus Verlag, Hermannstadt, 96 Seiten, ISBN 978-606-008-086-2.Ilieşu, Petru: Rumänien. Postskriptum/România Post Scriptum. Gedichte Deutsch/Rumänisch. Frei aus dem Rumänischen von William Totok. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2020, 190 Seiten, 19,50 Euro, ISBN 978-3-86356-315-8.Jacobi, Peter: Brukenthal 300 – Ideen für ein Denkmal. Collagen und Modelle/Idei pentru un monument. Colaje şi machete. Begleitheft zur Ausstellung. TeutschHaus, Hermannstadt, 48 Seiten, 4 Euro zzgl. 4,70 Euro Versand, zu beziehen ausschließlich über Peter Jacobi, Telefon: (07044) 43264, E-Mail: jacobi[ät]gmx.li.Jacobi, Peter: Bilderfahrzeuge. Eine Peter Jacobi Retrospektive. Dreisprachiger (Deutsch, Rumänisch, Englisch) Katalog zur Ausstellung. Editura MNAC, Bukarest, 255 Seiten, 14 Euro zzgl. 4,70 Euro Versand, ISBN 978-606-9044-24-7, zu beziehen nur über Peter Jacobi (Kontakt oben).Journal of early modern Christianity 2021, Volume 8, Issue 1. 500 Jahre Rezeption der Reformation in Siebenbürgen und Ungarn: Anfänge und Netzwerke von Konfessionspluralismus in der Überlappungszone von West- und Ostkirche. De Gruyter, Berlin, 134 Seiten, 30 Euro, ISSN 2196-6648.Klein, Hans: Der Mensch zwischen Himmel und Erde. Honterus Verlag, Hermannstadt, 320 Seiten, ISBN 978-606-008-077-0.Klutsch, Rainer: Am Herd meiner Oma – Familienrezepte aus Siebenbürgen. Verlag ars vivendi, Cadolzburg, 220 Seiten, 24 Euro, ISBN 978-3-7472-0247-0.Koch, Marianne; Cosmatu, Christiane Gertrud: Unser Weg ins Altreich/Drumul nostru in Vechiul Regat. Honterus Verlag, Hermannstadt, 312 Seiten, ISBN 978-606-008-081-7.Kulturkorrespondenz östliches Europa. September/Oktober 2021. Themenheft zu Siebenbürgen. 36 Seiten, Abbildungen, 2,50 Euro, ISSN 2629-0405. Zu beziehen über Deutsches Kulturforum östliches Europa e. V., Berliner Straße 135, Haus K1, 14467 Potsdam, https://www.kulturforum.info/de/kk-magazin Lippet, Johann: Beziehungswei-se(n). Gedichte und Geschichten. Pop Verlag, Ludwigsburg, 185 Seiten, 18,50 Euro, ISBN 978-3-86356-307-3.Mandics, György: Auf der Suche nach der Muttererde. Gedichte. Aus dem Ungarischen von Peter Gehrisch. Pop Verlag, Ludwigsburg, 141 Seiten, 16,50 Euro, ISBN 978-3-86356-328-8.Merlan, Aurelia; Ludwig, Joshua (Hrsg.): Rumänische Lyrik: Von der Romantik bis zur Gegenwart. Eine Anthologie. Noack & Block, Berlin, 446 Seiten, 28 Euro, ISBN 978-3-86813-110-9.Metz, Franz: Eine Reise in den Orient. Johann Strauss und seine Konzerte im Banat, in Siebenbürgen und in der Walachei. 2. erweiterte Auflage. Edition Musik Südost, München, 164 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-939041-35-1.Neumann, Getta: Auf den Spuren des jüdischen Temeswar. Europäische Kulturhauptstadt 2023. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 288 Seiten, 17,90 Euro, ISBN 978-3-946954927.Nicolae, Gertrud und Octavian: Sprachreiseführer Rumänisch. Helmut Buske Verlag, Hamburg, 201 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-87548-968-2.Offner, Robert; Şindilariu, Thomas (Hrsg.): Schwarzer Tod und Pestabwehr im frühneuzeitlichen Hermannstadt (Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt, Band 6). Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 232 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-946954866.Ottschofski, Edith: Clipe. Augenblicke. Clins d‘oeil. Ins Rumänische übertragen von Nora Iuga, ins Französische von Alain Jadot. Casa de Pariuri literare, Bukarest, 28 Seiten, 25 Lei (5,06 Euro), ISBN 978-6069902912.Pârvulescu, Ioana: Wo die Hunde in drei Sprachen bellen. Aus dem Rumänischen von Georg Aescht. Zsolnay Verlag, Wien, 368 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-552-07228-2.Paspa, Peter (Hrsg.): Hans-Bergel-Brevier – Aus den Werken 1957 bis 2009. Noack & Block, Berlin, 286 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-86813-122-2.Paspa, Peter (Hrsg.): Hans-Bergel-Brevier – Aus den Werken 2010 bis 2017. Noack & Block, Berlin, 304 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-86813-123-9.Paspa, Peter (Hrsg.): Hans-Bergel-Brevier – Band 1 und 2. Aus den Werken 1957 bis 2009 und 2010 bis 2017. Noack & Block, Berlin, 590 Seiten, 35 Euro, ISBN 978-3-86813-124-6.Philippi, Ursula und Kurt (Hrsg.): Das Manuskript des/Manuscrisul lui Josephus Fazakas Krizbacensis. Band 1. Faksimile/Facsimil. Honterus Verlag, Hermannstadt, 92 Seiten, ISBN 978-606-008-083-1.Philippi, Ursula und Kurt (Hrsg.): Das Manuskript des/Manuscrisul lui Josephus Fazakas Krizbacensis. Band 2. Transkriptionen/Transcripţii. Honterus Verlag, Hermannstadt, 100 Seiten, ISBN 978-606-008-084-8.Pintelei, Alexandru; Göbbel, Horst: Wendepunkt in Nordsiebenbürgen/ Punct crucial in Ardealul de Nord. Honterus Verlag, Hermannstadt, 306 Seiten, ISBN 978-606-008-092-3.Platz, Sabine: Im Garten. Zwischen Knolle und Kompost liegt das ganze Leben. Geschichten von Gärten und Menschen. Illustrationen von Inka Hagen. Ludwig Verlag, München, 288 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-453-28144-8.Pop, Ioan-Aurel; Bolovan, Ioan: Geschichte Siebenbürgens. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2020, 521 Seiten, 333 Bilder, 33,50 Euro, ISBN 978-3-86356-293-9.Pop, Ioan-Aurel: Southeastern Europe in the Middle Ages and Early Modern Times. Power and Influence Between Vatican and Orthodoxy. Frank & Timme, Berlin, 220 Seiten, 48 Euro, ISBN 978-3-7329-0753-3.Samson, Horst: In der Sprache brennt noch Licht. Gedichte. Pop Verlag, Ludwigsburg, 195 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-86356-337-0.Sângeorzan, Adrian: Maskierte Welt. Gedichte. Aus dem Rumänischen von Georg Aescht. Illustration von Sorin Bijan. Pop Verlag, Ludwigsburg, 95 Seiten, 15,50 Euro, ISBN 978-3-86356-341-7.Sângeorzan, Adrian: Maskierte Welt/Lume mascată. Gedichte Deutsch/Rumänisch. Aus dem Rumänischen von Georg Aescht. Illustration von Sorin Bijan. Pop Verlag, Ludwigsburg, 190 Seiten, 17,50 Euro, ISBN 978-3-86356-327-1.Schmidt, Ute: Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer. 3. Auflage, Deutsches Kulturforum östliche Europa, Potsdam, 420 Seiten, 19,80 Euro, ISBN 978-3-936168-89-1.Schlattner, Eginald: Wasserzeichen. Ersonnene Chronik. 2. Auflage. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2020, 628 Seiten, 29 Euro, ISBN 978-3-86356-216-8.Schlattner, Eginald: Drachenköpfe. Pop Verlag, Ludwigsburg, 189 Seiten, 19,50 Euro, ISBN 978-3-86356-308-0.Schlattner, Eginald: Schattenspiele toter Mädchen. Pop Verlag, Ludwigsburg, 408 Seiten, 28 Euro, ISBN 978-3-86356-360-8.Schlesak, Dieter: Lyrikarchäologie. Gedichte und Gedanken. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2020, 226 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-86356-313-4.Schlesak, Dieter: Das Narbenwahre und die Kunst der Rückkehr. Pop Verlag, Ludwigsburg, 503 Seiten, 29 Euro, ISBN 978-3-86356-346-2.Seidner, E. G.: Der Stress-Killer. Humoristisches in Wort-Vers und Bild. epubli, 2020, 112 Seiten, 14,99 Euro, ISBN 978-3-753134154.Seiler, Hellmut: Gnomen. Gedankensplitter und lyrische Launen. Books on Demand, Norderstedt, 104 Seiten, 16,50 Euro, ISBN 978-3-751998383.Seiler, Hellmut (Hrsg. und Übersetzer): Schwebebrücken aus Papier. Anthologie rumänischer Gegenwartslyrik. Noack & Block, Berlin, 378 Seiten, 36 Euro, ISBN 978-3-86813-111-6.Seiler, Hellmut: Schwebezustand Melencolia. Gedichte. Books on Demand, Norderstedt, 120 Seiten, 17 Euro, ISBN 978-3-754340660.Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch, Band 11 (Schentzel–Schnappzagelchen). Bearbeitet von Sigrid Haldenwang, hrsg. von der Rumänischen Akademie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, und Editura Academiei Române, Bucureşti, 2020, 214 Seiten, 80 Euro, ISBN 978-3-412-51981-0.Simon, Alexandru: In the World of Vlad. The Lives and Times of a Warlord. Frank & Timme, Berlin, 330 Seiten, 59,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0799-1.Spiegelungen 1.21. Transnationale Karpaten (I). Herausgegeben von ­Florian Kührer-Wielach, Enikő Dácz, Angela Ilić und Tobias Weger. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 216 ­Seiten, 17 Euro, ISBN 978-3-7917-3234-3.Spiegelungen 2.21. Transnationale Karpaten (II). Herausgegeben von Florian Kührer-Wielach, Enikő Dácz, Angela Ilić und Tobias Weger. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, ca. 220 Seiten, 17 Euro, ISBN 978-3-7917-3234-3 (erscheint im Dezember).Sterbling, Anton: Die versunkene Republik. Erzählungen. Pop Verlag, Ludwigsburg, 280 Seiten, 18,50 Euro, ISBN 978-3-86356-321-9.Szőcs, Géza: Untergrundfürsten. Geschichten aus Siebenbürgen. Aus dem Ungarischen von Hans-Henning Paetzke. Mit 21 Illustrationen von Andrea Jánosi. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale), 128 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-96311-472-4.Ungar, Alfred Ernst: Lehren, Lieben, Leben. Honterus Verlag, Hermannstadt, 232 Seiten, ISBN 978-606-008-079-4.Wien, Ulrich (Hrsg.): Common Man, Society and Religion in the 16th century/Gemeiner Mann, Gesellschaft und Religion im 16. Jahrhundert. Piety, morality and discipline in the Carpathian Basin/Frömmigkeit, Moral und Sozialdisziplinierung im Karpatenbogen (Refo500 Academic Studies, Bd. 67). Vadenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 438 Seiten, 31 Abbildungen, 100 Euro, ISBN 978-3-525-57100-2. Die Open Access-Version kann kostenlos von der Webseite des Verlags heruntergeladen werden: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/theologie-und-religion/kirchengeschichte/55562/common-man-society-and-religion-in-the-16th-century/gemeiner-mann-gesellschaft-und-religion-im-16-jahrhundert?c=1466 Wittich, Gunda: Evangelische Religion A.B. Lehrbuch für die 8. Klasse des Gymnasiums in Rumänien. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 110 Seiten, 14 Euro, ISBN 978-3-946954989.Wittstock, Joachim und Inge: Briefe in die Runde. Honterus Verlag, Hermannstadt, 132 Seiten, ISBN 978-606-008-087-9.Zeitschrift für Balkanologie 56 (2020)-1. Hrsg. von Dirk Schuster und Ulrich A. Wien. Nation – Volk – Religion. Radikalisierungen der Gesellschaft(en) Rumäniens in den 1930er und 1940er Jahren. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 166 Seiten, 3 Abbildungen, 47 Euro, ISSN 978-3-447-18105-1.Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 43 (114.) Jahrgang (2020). Beiträge zur Stadt- und Kulturgeschichte Klausenburgs, Beiträge zum Mittelalter und frühen Neuzeit sowie ein kleines Lexikon siebenbürgisch-deutscher Architekten um 1900. Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien, 222 Seiten, 30 Euro, für AKSL-Mitglieder bei Bestellung in Gundelsheim 15 Euro, ISSN 0344-3418.Zentrum für Evangelische Theologie Ost: Dem Leben dienen. Festschrift für Hans Klein anlässlich seines 80. Geburtstages. Honterus Verlag, Hermannstadt, 388 Seiten, ISBN 978-606-008-093-0.Zink, Dietfried: Einer, der Hans hieß. Pop Verlag, Ludwigsburg, 86 Seiten, 12,80 Euro, ISBN 978-3-86356-319-6.