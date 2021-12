1. Dezember 2021

Brukenthal im IKGS-Podcast

Im Podcast „Donauwellen“ des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS) geht es in der aktuellen Folge um eine der prägendsten Persönlichkeiten der siebenbürgischen Geschichte und weit darüber hinaus: Samuel von Brukenthal, Spross der geadelten bürgerlichen Familie Brekner, Reichsfreiherr, Funktionär und Lobbyist am Wiener Hof, später Gouverneur von (und in) Siebenbürgen, der einzige unter den Siebenbürger Sachsen, der dieses Amt je innehatte.

Brukenthal, der in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag feiert, war ein aufgeklärter und kunstsinniger Politiker, der seine Entscheidungen auf Vernunft basierte. In einer Ausstellung werden nun sein Leben, Wirken und Nachwirken gewürdigt.



Was das mit Steuergerechtigkeit und konfessioneller Parteibuchwirtschaft zu tun hat und warum die Kritik am neuerrichteten Brukenthal-Denkmal in Hermannstadt nicht verfängt, diskutiert IKGS-Direktor und Podcast-Gastgeber Florian Kührer-Wielach mit dem Historiker und langjährigen Leiter des Honterus-Archivs in Kronstadt, Thomas Șindilariu. Und weil der auch das Amt eines Unterstaatssekretärs für Minderheitenangelegenheiten der rumänischen Regierung bekleidet (und ausfüllt), haben sie sich zum Schluss noch gemeinsam gefragt, ob diese Aufgabe nicht auch etwas mit dem Erbe Brukenthals zu tun hat (ab Minute 1:02:25).



Folge 6 der „Donauwellen. Der Südostcast" mit dem Titel „Brukenthal – ein früher Europäer feiert Geburtstag" ist auf der Webseite www.ikgs.de , auf dem Youtube-Kanal des IKGS , bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts und Google Podcasts zu hören.

Schlagwörter: IKGS, Podcast, Brukenthal, Jubiläum, Online

