Verfasser des Tractatus de Moribus: Vor 600 Jahren wurde der Rumeser Student (Georgius de Hungaria) geboren

Zu meinem Geburtstag habe ich mich als besonderes, lang geplantes Geschenk auf die Spuren des Rumeser Studenten begeben. 1422 in Rumes geboren (worden), war er mit 15 oder 16 Jahren von der Klosterschule der Dominikanern in Mühlbach von den Türken verschleppt worden und verbrachte 20 Jahre in türkischer Gefangenschaft, bis ihm 1458 durch eine Reise die Flucht gelang.





Grabstätte des Malers Beato Angelico, gestorben 1455 - in der Kapelle Frangipane und Maddaleni-Capiferro; Gestaltung des Grabdeckels durch G. Pediconi und P. Paniconi. Quelle: Basilika von Santa Maria sopra Minerva.Padri Dominicani. Roma: Editioni D'Arte Marconi 2006, S. 27 Viele Jahre lang lebte er anschließend als Dominikanermönch im Kloster von Santa Maria Sopra Minerva in Rom. Als 1480 die Türken vor Otranto standen, bereitete er sich auf eine zweite Zeit in türkischer Gefangenschaft vor. Er schrieb den Tractatus de moribus, conditionibus et nequicia Turcorum (Traktat über die Sitten, die Lebensverhältnisse und die Arglist der Türken). Das 1481 erschienene sogenannte Türkenbüchlein war das erste abendländische autobiographische Werk und mit 16 lateinischen und zehn deutschen Ausgaben ein Bestseller seiner Zeit, als angesichts einer drohenden osmanischen Invasion allgemeine Panik um sich griff.











Ein Jahr nach der Belagerung Wiens gab es zwei Neuauflagen mit einem Vorwort 1530 Martin Luthers, der die Türken für Werkzeuge des Teufels und Vollstrecker der göttlichen Strafe hielt. Der Traktat steht am Anfang der Turkologie und Osmanistik.



Aus dem Werk von Dr. Klockow wusste ich, dass das Grab des Rumeser Studenten/Frater Georgius de Ungaria in der Nähe des Grabes von Fra Angelico (gestorben 1455) sein müsste. Christian Steiner, Prior des Dominikanerklosters, stand mir helfend zur Seite. Doch durch die Covid-Erkrankung der Archivarin konnte ich die Aufzeichnungen vom 3. Juli 1503 (Todestag des Rumeser Studenten) nicht einsehen.

