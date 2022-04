Marie Luise Kaschnitz-Preis an Iris Wolff

Im Hinblick auf die Verleihung des Marie Luise Kaschnitz-Preises 2022 fiel die Entscheidung der Jury auf die in Hermannstadt geborene Autorin Iris Wolff. Die Preisverleihung ist integriert in eine öffentliche Wochenendtagung, die sich in Vorträgen, Lesungen und Diskussionsrunden mit dem Werk der Preisträgerin auseinandersetzt. Diese findet vomstatt, der Festakt der Preisverleihung ambeschließt die Tagung. Anmeldeschluss für die Tagung ist der