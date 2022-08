2. August 2022

Dialektbegeisterte, kommt zum Seminar! Mundartautoren lesen beim Sommerfest in Schweinfurt

Wer siebenbürgisch-sächsisch schreibt oder auch nur Interesse an unserem Dialekt hat, ist sehr herzlich aus ganz Deutschland eingeladen, das Mundartseminar unter der Leitung von Hanni Markel und Doris Hutter zu besuchen. Wir treffen uns am 11. September um 10.30 Uhr im Gemeindehaus St. Kilian, Friederich-Stein-Str. 30, in Schweinfurt und werden zunächst von Doris Hutter etwas zu den Perspektiven unseres Dialektes bei Jugendlichen mit sächsischen Wurzeln erfahren, wobei wir auch kreative Vorschläge für Mundartseminare in neuem Format sammeln.





Nach dem Seminar sind wir am Nachmittag Gäste beim Sommerfest der Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim. Mundartautoren werden diese Feier mitgestalten. Es werden neue Texte von Hilde Juchum, Misch Kenst, Malwine Markel, Hans Otto Tittes, Helmuth Zink und Doris Hutter gelesen, ein Sketch aufgeführt und gemeinsam Lieder gesungen.



Den SeminarteilnehmerInnen werden die Fahrtkosten erstattet, für Seminar und Mittagessen fällt ein Teilnehmerbeitrag von 20 Euro an. Anmeldung werden bis 22. August unter landesverband.bayern[ät]siebenbuerger.de erbeten. Bahnreisende können vom Bahnhof Schweinfurt abgeholt werden, bitte die Ankunftszeit und eine Handynummer bei der Anmeldung angeben.

Kulturreferentin des Landesverbands Bayern im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.

Schlagwörter: Mundart, Seminar, Lesung, Schweinfurt, Einladung

