Siegfried Siegmund wird 80

Siegfried Siegmund wird am 9. August 80 Jahre alt. Dem deutschsprachigen Theaterpublikum aus Siebenbürgen ist er vor allem als Schauspieler des Nationaltheaters „Radu Stanca“ in Hermannstadt bekannt. Seit 1964 war er nämlich Schauspieler an der deutschen Abteilung und hat mit verschiedenen Produktionen ganz Siebenbürgen und das Banat bereist.

Siegfried Siegmund mit Christian Maurer im Stück „Die Emigranten“ von Mrojek. Foto: privat

Siegfried Siegmund (links) mit Florin Piersic, einem der Großen des rumänischen Films. Foto: privat

Gerne stellt er sich dar, als jemand, der „von ganz unten“ kommt, als gelernter Eisendreher, der die Matura auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt hat und trotz fehlender Ausbildung an einer Schauspiel- oder Kunstschule schöne Erfolge verbuchen konnte.Zu seinen größten Theatererfolgen gehört die Rolle des Winston in dem Stück „Die Insel“ von Athol Fugard, für die er 1979 den Darstellerpreis des Kurztheaterfestivals von Großwardein (Oradea) erhielt. Weitere Rollen, in denen er sein ganzes Potential zeigen konnte, waren „Die Dürre“ von Ignaz Stösser und „Die Emigranten“ von Slawomir Mrozek.Eine viel größere Bekanntheit erreichte er jedoch als Filmschauspieler. In den 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, der Glanzzeit des rumänischen Films, wurden in den Studios in Buftea so viele Filme gedreht wie nie vorher. Siegfried Siegmund hat in mehr als zehn Filmen größere und kleinere Rollen übernommen und stand neben den Großen des rumänischen Films vor der Kamera. Er war beispielsweise befreundet mit Florin Piersic und Violeta Andrei. Als größten Erfolg nennt er die Rolle des Dorflehrers Nicolae Paramon, eine der vier Hauptrollen im Streifen „Lumina palidă a durerii“ (Das fahle Licht des Schmerzes).Titel von weiteren Filmen, bei denen er mitgespielt hat sind: Horea, Trandafirul galben (Die gelbe Rose lebt gefährlich), Ultima frontieră a morţii (Die letzte Grenze des Todes), Colierul de trucoaze (Die Türkiskette). In der Serie „Lumini şi umbre“ (Lichter und Schatten) hat Siegmund in fünf Folgen einen deutschen Offizier gespielt. Einige der Filme kann man auch heute noch auf YouTube ansehen.Im Jahr 2015 erschien im Verlag „Editura A.T.U.“ in Hermannstadt seine Autobiographie unter dem Titel „Schimb brăţară de aur pe un colier de trucoaze“, (Ich tausche ein Goldarmband gegen eine Türkiskette) . Darin beschreibt Siegmund in der Art eines Abenteuerromans nicht nur den eigenen Lebensweg auf seine unnachahmliche selbstironische Art, sondern er malt auch ein Bild Siebenbürgens und der rumänischen Kino-Welt zur Zeit des Ceaușescu-Regimes. Der umtriebige Selbstdarsteller war sozusagen das Gesicht des deutschen Theaters in der rumänischen Kinowelt. Seine Erlebnisse mit West-Touristen und -Touristinnen, die er zur Zeit des Eisernen Vorhangs als Fremdenführer am Schwarzen Meer betreuen durfte, nehmen einen großen Teil des Buches ein. Nach seiner Auswanderung nach Deutschland kehrte er den Brettern, die die Welt bedeuten, den Rücken, nahm Höhen und Tiefen gelassen hin und pflegte weiterhin seine Kontakte zu Hermannstadt. Immer aber erzählt er gerne von seinen Jahren voller Poesie und Dramatik als Schauspieler. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Siggi!

Margrit Csiky