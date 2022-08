12. August 2022

Österreich ehrt Rohtraut Wittstock

Am 28. Juni überreichte die Botschafterin der Republik Österreich in Bukarest, Adelheid Folie, bei einem Empfang in der österreichischen Residenz in Bukarest der ehemaligen Chefredakteurin der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) Rohtraut Wittstock das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Die Auszeichnung wurde vom Bundespräsidenten der Republik Österreich verliehen.

Rohtraut Wittstock mit dem Silbernen Ehrenzeichen. Foto: George Dumitriu In ihrer journalistischen Tätigkeit habe Rohtraut Wittstock laut der Laudatio ,,stets großes Interesse an Österreich, an den Entwicklungen in Österreich und an den österreichisch-rumänischen Beziehungen, dies ganz besonders im Kulturbereich“ gezeigt. Desgleichen sagte Botschafterin Folie: „Als Kronstädterin stehen Sie, sehr geehrte Frau Wittstock, nicht nur sprachlich und kulturell, sondern auch familiär Österreich besonders nahe. Werke Ihrer Großmutter, der Malerin und Bildhauerin Margarete Depner, befinden sich in österreichischen Sammlungen. Ihr Vater, Erwin Wittstock, der als Schriftsteller vom kulturellen Hintergrund der Habsburgermonarchie und seiner ethnischen Zugehörigkeit zur deutschsprachigen Volksgruppe mitgeprägt wurde, gab sein literarisches Talent auch an seine Tochter Rohtraut weiter. Ihre umfangreiche Publikationstätigkeit war insbesondere dem – mit Österreich eng verbundenen – deutschsprachigen Erbe und den Kulturschaffenden Siebenbürgens gewidmet.“



Rohtraut Wittstock war nach einer kurzen Zeit beim Rundfunk (Radio Bukarest) von Oktober 1976 bis 1993 zunächst beim Neuen Weg, der Vorgängerzeitung der ADZ tätig, von 1991 als stellvertretende Chefredakteurin des Neuen Weg bzw. ab 1993 der ADZ und von 2008 bis 2020 deren Chefredakteurin.



Artikel der Hermannstädter Zeitung

Schlagwörter: Wittstock, Chefredakteurin, Hermannstädter Zeitung, Hermannstadt, Ehrung, Österreich

