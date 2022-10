Ausstellung „Balkanika“ in Nürnberg: Werke von Iulia Schiopu im Internationalen Haus

Ihre Bilder rufen eine bunte Palette an Empfindungen hervor und laden ein, der Fantasie freien Lauf zu lassen: Die Ausstellung „Balkanika“ im Foyer des Internationalen Hauses, Hans-Sachs-Platz 2, in Nürnberg zeigt Werke der Künstlerin Iulia Schiopu aus der mit Nürnberg befreundeten Stadt Kronstadt / Braşov. Die Schau ist vom 5. bis 28. Oktober 2022 montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Bei der Vernissage am Mittwoch, den 5. Oktober, um 18 Uhr ist die Künstlerin anwesend. Führungen durch die Ausstellung mit der Kuratorin Dr. Cristina Simion und den Gästen aus Kronstadt können auf Wunsch individuell organisiert werden.

Das Ausstellungs-Poster zeigt von Iulia Șchiopu: Cântec / Das Lied, Acryl auf Leinwand, 90 x 80 cm, 2022

„Balkanika“ kann als gemaltes Gedicht verstanden werden, in dem die bekannten Puppenfiguren von Iulia Șchiopu in einer Welt von visuellen Symbolen schweben. Begleitet werden die Figuren von Vögeln, Schmetterlingen, Libellen, Blumen, Früchten, Kräutern und Gewürzen. Inspirationsquelle für die Ausstellung ist die Balkan-Region. Jedes Werk wird als Metapher verwendet, jede der gemalten Puppenfiguren repräsentiert eine andere Ethnie des Balkans. Tür- oder Fensterrahmen, Vorhänge, Nischen und symbolische Tore – manchmal versteckt in einem Pflanzenlabyrinth – drücken auf metaphorische Art und Weise eine Barriere aus, die die Welten trennt. All dies ist in fast jedem Werk vorhanden und markiert eine eigene kreative Phase im Werk von Iulia Șchiopu.Die Kuratorin Dr. Cristina Simion hat für die stilisierten Kompositionen ein Ausstellungskonzept entwickelt, das einheitlich und fließend ist, jedes Detail ist in eine Idee integriert, die der Betrachter ohne Interpretationshinweise erhält. Die Welt von Iulia Șchiopu mit ihren komplexen Symbolen lässt dadurch noch mehr Raum für persönliche Interpretationen und Visionen. Die Ausstellung organisiert das Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg in Kooperation mit der Tiny Griffon Gallery Nürnberg und dem Verein Romanima e. V. Nürnberg.

