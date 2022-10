17. Oktober 2022

Seminar in Bad Kissingen: Deportation in die Sowjetunion und den Bărăgan

In der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ findet vom 18. bis 20. November das zeithistorische Seminar „Verschleppung in die Sowjetunion und Deportation in den Bărăgan. Rückblicke vor dem Hintergrund aktueller Geschehnisse“ statt. Durch Vorträge und Lesungen werden die Hintergründe, Geschehnisse, Verläufe, Betroffenheiten und Folgen anhand von Einzelfallbeispielen wie auch unter allgemeineren Betrachtungsgesichtspunkten vorgestellt und diskutiert.

Als Referenten und Autoren wirken Albert Bohn, Dr. Bernd Fabritius, Ilse Hehn, Johann Lippet, Ernst Meinhardt, Horst Samson, Hellmut Seiler, Dr. Anton Sterbling, Rita Stockmann und Dr. Renate Weber-Schlenther mit. Als Auftakt zur Seminarveranstaltung ist ein Vortrag von Prof. Dr. Peter Michael Huber (Verfassungsrichter a.D.) zum Thema „Die Europäische Union ist um der Menschen willen da“ geplant. Beim Seminar stehen Plätze für 40 interessierte Teilnehmer zur Verfügung. Der durch die Bundeszentrale für politische Bildung mit geförderte Tagungsbeitrag beträgt 70 Euro pro Person (inkl. Programm und Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer für zwei Tage bzw. 90 Euro im Einzelzimmer) plus 3,60 Euro ermäßigte Kurtaxe. Die Reisekosten müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden.



Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldungen sind zu richten an: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: (0971) 714747 oder per E-Mail an: info[ät]heiligenhof.de.

