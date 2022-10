14. Oktober 2022

Festkonzert 40 Jahre Münchner Klaviertrio

Das Münchner Klaviertrio konzertiert am Samstag, den 5. November, um 19.30 Uhr im Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz. Das Festkonzert zum 40-jährigen Jubiläum des weltweit erfolgreichen Ensembles dient gleichzeitig einem guten Zweck: Die Einnahmen kommen über den Lions Club München Marienplatz hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen in München zugute.

Das Münchner Klaviertrio, von links: Michael Arlt (Violine), Gerhard Zank (Violoncello) und Donald Sulzen (Klavier). Foto: Thomas Stimmel Das Münchner Klaviertrio gehört seit Jahren zu den aktivsten und gefragtesten deutschen Kammermusikensembles. Auf ausgedehnten Konzerttourneen bereisten die Musiker Europa, Nordamerika, Russland, Fernost sowie einige afrikanische Länder. Mehrmals gastierte das Trio u.a. im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, der Carnegie Recital Hall in New York, im Herkules-Saal und Prinzregententheater in München, in der Londoner Wigmore-Hall oder beim Europäischen Kammermusikfestival in Straßburg. Mit seinem breit gefächerten Repertoire, das neben den bekannten Werken der Trioliteratur auch selten gespielte sowie zeitgenössische Kompositionen umfasst, ist das Münchner Klaviertrio beim Konzertpublikum in aller Welt ein gern gesehener Gast. Mehr als 40 CD-Aufnahmen, zahlreiche Produktionen für Rundfunk und Fernsehen als auch Meisterkurse runden die künstlerischen Aktivitäten des Ensembles ab. Die Laudatio auf das 1982 vom Hermannstädter Cellisten Gerhard Zank gegründete Musikensemble, bestehend aus Michael Arlt (Violine), Donald Sulzen (Klavier) und Gerhard Zank (Violoncello), hält Regierungssprecherin a.D. Daniela Philippi. Auf dem Programm des Konzertabends stehen Kompositionen von Joseph Haydn, Astor Piazzolla sowie Johannes Brahms. Vorverkauf und Reservierung: Frau Roch, Kanzlei Seufert, Telefon: (089) 29033132. Im Kartenpreis von 45 Euro enthalten sind eine CD des Münchner Klaviertrios sowie ein Stehempfang nach dem Konzert.Das Münchner Klaviertrio gehört seit Jahren zu den aktivsten und gefragtesten deutschen Kammermusikensembles. Auf ausgedehnten Konzerttourneen bereisten die Musiker Europa, Nordamerika, Russland, Fernost sowie einige afrikanische Länder. Mehrmals gastierte das Trio u.a. im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, der Carnegie Recital Hall in New York, im Herkules-Saal und Prinzregententheater in München, in der Londoner Wigmore-Hall oder beim Europäischen Kammermusikfestival in Straßburg. Mit seinem breit gefächerten Repertoire, das neben den bekannten Werken der Trioliteratur auch selten gespielte sowie zeitgenössische Kompositionen umfasst, ist das Münchner Klaviertrio beim Konzertpublikum in aller Welt ein gern gesehener Gast. Mehr als 40 CD-Aufnahmen, zahlreiche Produktionen für Rundfunk und Fernsehen als auch Meisterkurse runden die künstlerischen Aktivitäten des Ensembles ab.

Schlagwörter: Musik, Münchner Klaviertrio, Jubiläum, Konzert, Zank

