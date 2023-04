Stadt Darmstadt ehrte Christiane Klein

Die in Schäßburg geborene Dr. Christiane Klein wurde am 29. November 2022 für ihre kulturellen und künstlerischen Leistungen mit der Silbernen Verdienstplakette der Wissenschaftsstadt Darmstadt gewürdigt.

Der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch verleiht Dr. Christiane Klein die Silberne Verdienstplakette der Stadt Darmstadt. Foto: Kulturinstitut Atelierhaus Vahle

Die Preisverleihung ist in der Orangerie der Stadt angesiedelt. Nach musikalischer Eröffnung würdigt der Oberbürgermeister von Darmstadt, Jochen Partsch, die Verdienste von Christiane Klein. Seit fast drei Jahrzehnten ist sie im Kulturinstitut Atelierhaus Vahle tätig und setzt sich im Kunst- und Kulturbereich vor allem für die Förderung und Anerkennung osteuropäischer Künstler und Schriftsteller ein. Für ihre Leistungen als Kuratorin des Kulturinstituts wird sie ausgezeichnet. Unter dem Stichwort „Ankommen“ versucht der Bürgermeister die Arbeit der Jubilarin wie auch die der zu fördernden Künstlerinnen und Künstler zusammenzufassen. Der Laudator hebt die Bedeutung des Kulturinstituts Atelierhaus Vahle hervor. Das seit 1994 unter Denkmalschutz stehende und auf das Künstlerehepaar Inge (1915-1989) und Fritz Vahle (1913-1991) zurückgehende und heute von einer Stiftung geförderte Haus leistet einen bedeutenden Beitrag zur Kulturlandschaft nicht nur von Darmstadt, sondern macht die Stadt auch über ihre Grenzen hinaus sowie in ganz Europa bekannt.In ihrer Antwort auf die Laudatio dankt Christiane Klein der Stadt Darmstadt und dem Oberbürgermeister für die Auszeichnung. Sie gewährt zunächst einen kurzen Einblick in ihren Werdegang: Geboren 1951 in Schäßburg, nach Besuch der Bergschule Abitur und Beschäftigung mit der damals zeitgenössischen siebenbürgischen und banatschwäbischen Literatur (dazu zählen Herta Müller, Oskar Pastior, Werner Söllner, Richard Wagner, Franz Hodjak, Peter Motzan u.a.). 1972 erfolgt die Ausreise in die BRD, um an der LMU in München Philosophie, Psychologie und Kunstgeschichte zu studieren, 1982 Promotion und Umzug nach Darmstadt, 1992 Eintritt/Übernahme des Kulturinstituts Atelierhaus Vahle. Vorerst geht es dort um die Arbeit am Nachlass des Künstlerehepaars Inge und Fritz Vahle. Seit 1994 gibt es eine Galerie im Haus, die Galerie C. Klein, mit zwei Schwerpunkten: Malerei und Poesie/Literatur. Dr. Christiane Klein greift in ihrer Dankesrede den Begriff des „Ankommens“ auf und erweitert ihn gleichsam durch Überlegungen zur „Zeit“ und zur „Resonanz“.Die Feierlichkeiten der Preisverleihung werden mit einem Redebeitrag von Prof. Dr. Fredrik Vahle, Sohn des Künstlerehepaars Vahle und Vorsitzender der Stiftung Kulturinstitut Atelierhaus Vahle, fortgesetzt. Er erläutert, dass es neben der Stiftung, die Kunst und Kultur sowie Denkmalschutz fördert, auch einen Förderverein gibt, der das Erbe „Atelierhaus Vahle“ pflegt. Gegen Ende der Veranstaltung zur Feierlichkeit der Preisverleihung wird das Lied „Dona nobis pacem/Gib uns Frieden“ angestimmt. Dieser mündlich überlieferte Kanon für drei Stimmen, dessen Text aus dem altkirchlichen „Agnus Dei“ stammt, passt nicht nur in den Kontext der Feierlichkeiten, sondern ist auch sehr aktuell und macht zugleich etwas von der friedenstiftenden Aufgabe der Kunst klar und deutlich.Wir gratulieren Dr. Christiane Klein von Herzen zum erhaltenen Preis und wünschen ihr auch weiterhin viel Schaffenskraft und Erfolg in ihrer Arbeit.

Hans D. Daubner