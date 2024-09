Iris Wolff und Līdertrun: Literarisch-Musikalischer Abend in Stuttgart

Eine Lesung mit der Schriftstellerin Iris Wolff und ein Līdertrun-Konzert zum 50. Jubiläum finden am 25. September, 19.00 Uhr, im Haus der Heimat, Schlossstraße 92, in Stuttgart statt.

Die in Hermannstadt geborene Schriftstellerin Iris Wolff liest aus ihrem Anfang des Jahres erschienenen Buch „Lichtungen“, in dem sie poetisch eine Liebesbeziehung über Jahrzehnte und über die Grenzen hinweg erzählt. Für die fünf Bücher, die Iris Wolff seit 2012 veröffentlichte, wurde sie mit vielen Preisen geehrt, in diesem Jahr mit dem Uwe-Johnson-Preis.Den musikalischen Teil übernimmt an diesem Abend die „Līdertrun“. Im Oktober dieses Jahres jährt sich zum 50. Mal das Gründungstreffen der Gruppe, zunächst bestehend aus Karl Heinz Piringer, Kurt Wagner und Hans Seiwerth (ein Jahr später kam Michael Gewölb dazu), die seit 2002 als „De Līdertrun“ auftritt. Die heutige Besetzung: Karl Heinz Piringer, Hans Seiwerth, Michael Gewölb, Mitwirkung: Angela Seiwerth.Wir bitten um Anmeldung zu dieser Veranstaltung in der Landesgeschäftsstelle unter Telefon: (0711) 6150064, E-Mail: siebenbuerger-sachsen-bw[ät]t-online.de.

Helmut Wolff, Kulturreferent