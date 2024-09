Ausstellungseröffnung „Tiefgründig und heiter – der Grafiker Helmut von Arz“

Am Freitag, dem 27. September, findet um 18.00 Uhr im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim die Vernissage der Sonderausstellung „Tiefgründig und heiter – der Grafiker Helmut von Arz“ statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Die Ausstellung, die in kleinerem Rahmen bereits beim diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl zu sehen war, erinnert an das reiche und vielfältige künstlerische Schaffen des vor zehn Jahren verstorbenen siebenbürgischen Malers, Grafikers und Illustrators Helmut von Arz (1930-2014). Sie schlägt einen weiten Bogen über sieben Jahrzehnte künstlerischen Schaffens und zeigt den enormen Facettenreichtum des Künstlers sowohl in der technischen Umsetzung als auch in den Motiven seiner Werke, die neben psychologischer Tiefe seinen Sinn für ironische und humorvolle Schilderungen offenbaren. Die Ausstellung läuftWeitere Infos: www.siebenbuergisches-museum.de