Internationales Forum Moldova (IFM) – Geschichte, Kultur, Zivilgesellschaft

Abendempfang, 18.00 Uhr„Die Republik Moldau in Europa“Igor Grosu, Präsident des Parlaments der Republik Moldau, im Dialog mit Botschafter Dr. Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie WienWissenschaftliche Konferenz „Moldova: Europäische Perspektiven – Geschichte, Gegenwart und Zukunft“Staatliche Universität Moldau9.00 Eröffnung und Einführung9.15 Panel 1: Europäische Dimensionen der moldauischen GeschichteIgor Șarov, Michael Gehler, Svetlana Suveica, Hans-Christian ManerModeration: Dietmar Müller11.15 Panel 2: ErinnerungskulturenDiana Dumitru, Mariana Hausleitner, Andrei Cușco, Sergiu MusteațăModeration: Gerald Volkmer14.00 Round Table: Die Republik Moldau in Europa – aktuelle HerausforderungenFlorin Abraham, Klaus Bochmann, Petru Negura, Ana Revenco, Jana StöxenModeration: Karoline Gil18.00 Öffentliche Podiumsdiskussion: „Moldovas Weg in die Europäische Union“Michael Martens (Frankfurter Allgemeine Zeitung)Siegfried Mureșan, MEP (Europäische Volkspartei)Alina Radu (Ziarul de Gardă)und weitere GästeModeration: Paula ErizanuDie genauen Veranstaltungsorte und der Link zum Online-Streaming werden auf der Webseite bekanntgegeben.WorkshopsGeschichtsvermittlung in der Schule Narrative überbrücken: Bewährte Praktiken und Herausforderungen des Geschichtsunterrichts in der Republik Moldau und anderen europäischen Ländern Geschichtsvermittlung im MuseumInterdisziplinäres ForschungsseminarEuropäische Integration für Praktiker:innenEine Veranstaltung vonin Zusammenarbeit mitDas IKGS zur Republik Moldau:Ringvorlesung: „Moldau. Eine geteilte Geschichte“ ( online verfügbar Podcast-Folge von „Der Pragmaticus“: „Der imaginierte Rand Europas: Die Republik Moldau“ mit Dr. Florian Kührer-Wielach ( Link zur Seite ) ( Spotify