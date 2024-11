Andreanum-Ausstellung im Siebenbürgischen Museum

Die feierliche Eröffnung der Ausstellung „Andreanum. 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“ findet am Freitag, dem 29. November, um 19.00 Uhr im Siebenbürgischen Museum auf Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar statt. Die Sonderausstellung wird präsentiert anlässlich des 800. Jubiläums des Andreanums.

Johann Martin Stock: Porträt des Michael Friedrich d.Ä. Conrad von Heydendorff (1730-1821), links auf dem Tisch eine Ständepyramide, 1790, Öl auf Kupfer, Dauerleihgabe, Siebenbürgisches Museum. Foto: Siebenbürgisches Museum, Y. Zeyrek

Ernennungsdiplom Samuels von Brukenthal durch Maria Theresia zum Gubernator Siebenbürgens, Siebenbürgen-Institut an der Universität Heidelberg. Foto: Siebenbürgen-Institut

Als König Andreas II. von Ungarn 1224 die Rechte der deutschen Siedler im südlichen Siebenbürgen in einer später »Andreanum« genannten Urkunde bestätigte, war die darin definierte weitreichende Autonomie für jene Zeit nichts Einzigartiges. Sie wurde es erst durch ihre konsequente Wahrung und ihren Ausbau im Laufe der Jahrhunderte. Auf der Basis dieses bis ins 17. Jahrhundert vielfach bestätigten Dokuments wurden die Deutschen Siebenbürgens schließlich zum staatstragenden Landstand und konnten ihre besondere Rechtsstellung bis 1876 halten – die jahrhundertelange Erfahrung befähigte sie anschließend zu modernen Organisationsformen bis in die Gegenwart hinein. Diese langanhaltende Wirkung eines Stücks Pergaments von vor 800 Jahren ist Inhalt der dreisprachigen – deutsch, englisch, rumänisch – Wanderausstellung, die nun im Siebenbürgischen Museum zu sehen sein wird.Die Präsentation wurde konzipiert von Dr. Harald Roth unter Mitarbeit von Thomas Şindilariu. Sie ist eine Ausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam, in Zusammenarbeit mit dem Department für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens, dem Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen und dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie weiteren Partnern. Bei dieser Station der Ausstellung werden die Präsentationstafeln durch historische Objekte und Dokumente aus den Sammlungen des Siebenbürgen-Instituts an der Universität Heidelberg sowie des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim ergänzt, die mit der Geschichte des Andreanums in Verbindung stehen. Somit bietet sich hier die einmalige Gelegenheit, die Texte und Bilder der Präsentation zusammen mit den historischen Objekten und Dokumenten zu betrachten.Alle Interessierten sind zur Ausstellungseröffnung herzlich eingeladen!Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Siebenbürgischen Museums (www.siebenbuergisches-museum.de) sowie des Deutschen Kulturforums östliches Europa ( https://www.kulturforum.info/de/termine/ausstellungen/1024442-andreanum ).