Ausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen“ zu Gast in Thüngen/Dekanat Würzburg

Siebenbürgen ist berühmt für seine über 150 Kirchenburgen mit ihren Verteidigungssystemen und Kirchen. Diese weithin sichtbaren Wahrzeichen Siebenbürgens sind Zeugen der bewegten Geschichte der im Mittelalter stark umkämpften Grenzregion und einmalig in Europa.

Die Kirchenburg in Kleinschelken: Die einstige Bedeutung der Gemeinde Kleinschelken spiegelt sich in der Größe der Mitte des 14. Jahrhunderts errichteten dreischiffigen Pfeilerbasilika wieder. Im Laufe der Jahrhunderte wurde diese zu einer großen Kirchenburg ausgebaut. Foto: Stiftung Kirchenburgen

Die Wanderausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen – ein europäisches Kulturerbe“ wirft einen Blick auf die Kirchenburgen in Siebenbürgen. Seit 2016 wurde die Ausstellung in rund 30 Orten in Rumänien und Deutschland, in Österreich, Belgien und Schweden gezeigt. Nun ist die Ausstellung vomim evangelischen Dekanat in der Kirche St. Georg der Kirchengemeinde Thüngen-Arnstein zu Gast. Die Ausstellung wurde von der Stiftung Kirchenburgen, dem Deutschen Kulturforum östliches Europa, der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und der Technischen Universität Berlin entwickelt. Sie informiert auf 24 Text- und Bildtafeln über die Geschichte der Kirchenburgen und aktuelle Initiativen rund um die Kirchenburgen.Zurder Ausstellung am Samstag, demhält der siebenbürgische Historiker Dr. Konrad Gündisch einen Vortrag zur Fragestellung „Wann und warum sind die siebenbürgischen Kirchenburgen entstanden?“. Die Eröffnung findet 17.00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Planplatz 1-2, in 97289 Thüngen statt.Am Sonntag, dem 23. Februar, feiert die Kirchengemeinde Thüngen-Arnstein einen Gottesdienst zur Ausstellungseröffnung. Die Predigt hält der Regionalbischof der Mitteldeutschen Landeskirche, Dr. Dr. h.c. Johann Schneider, der die Kirchenburgen gut kennt und regelmäßig Gottesdienst in der Kirchenburg seines siebenbürgischen Heimatdorfs Meschen feiert. Der Gottesdienst mit Pfarrer Tilman Schneider und Regionalbischof Johann Schneider findet am Sonntag um 10.00 Uhr. in der Kirche St. Georg, Planplatz 1-2, in Thüngen statt.Während des gesamten Ausstellungszeitraums ist die Kirche St. Georg in Thüngen als offene Kirche täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr für Besucher geöffnet. Die Kirchengemeinde Thüngen-Arnstein sowie die Stiftung Kirchenburgen freuen sich auf zahlreiche Besucher. Bei Fragen zur Ausstellung können Sie sich gerne an das Pfarrbüro der Kirchengemeinde, Telefon: (09360) 99137; E-Mail: pfarramt.thuengen-arnstein[ät]elkb.de) wenden.