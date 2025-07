SWR Kultur sendet Feature zur siebenbürgisch-sächsischen Mundart

„Mer wälle bleïwe wåt mer senn“ – Lektionen meiner siebenbürgischen Vatersprache ist der Titel eines Features von Norbert Lang, das am Sonntag, den 13. Juli, um 14.04 Uhr im Radioprogramm SWR Kultur als Ursendung zu hören ist.

Im Programmhinweis zur Sendung heißt es: „‘Ech woar ja en der Stoht …‘ – per Zufall stößt der Autor auf alte Tonaufnahmen in Siebenbürgischer Mundart. Er selbst ist Kind eines Siebenbürger Sachsen und damit eigentlich Teil dieser deutschsprachigen Minderheit, die über 700 Jahre in Rumänien lebte. Doch der Kontakt zum Vater ist lange abgebrochen und die Tonaufnahmen wie auch die gesamte siebenbürgische Kultur erscheinen ihm fremd. Lässt sich das ändern? Eine Suche nach der Vatersprache.“ Der Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung hatte Norbert Lang vorab mitgeteilt: „Ich bin freier Radiomacher (zur Info: norbertlang.com) und arbeite aktuell an einem Radiofeature über meine Familiengeschichte als Sohn eines Siebenbürgers für den SWR, Redaktion hat Michael Lissek. Dabei bin ich auch auf Ihr beeindruckendes Archiv an Sprachaufnahmen in Mundart gestoßen, von dem ich sehr fasziniert bin. Es ist wirklich ein großer Schatz, dass diese Aufnahmen öffentlich gemacht werden.“ Das Radiofeature ist online hier abrufbar: https://www.swr.de/swrkultur/doku-und-feature/mer-waelle-bleiwe-wat-mer-senn-lektionen-meiner-siebenbuergischen-vatersprache-feature-2025-07-13-100.html