Neuer Gedichtband von Martin Szegedi

Der in Karlsburg geborene und in Blutroth aufgewachsene Martin Szegedi beschreibt sein neues Werk als „Buch mit den Ansichten eines Geläuterten, was die Liebe betrifft und das Leben im Allgemeinen, das in allen seinen Formen aus der Interaktion von Gegensätzen entsteht“. Mit der gewohnten Lust an Sprachspielen („Gegensätze ziehen sich an. Und dann aus.“) setzt er sich aber nicht nur mit der Liebe auseinander. Sozialkritisches und Lustiges enthält der neue Gedichtband ebenso – und auch das ist man von ihm gewohnt. Was ihm widerfährt, was ihn bewegt und umtreibt, kommentiert er in gereimter Form, mal bissig, mal wehmütig, aber immer mit einer Portion Humor, denn der ist ihm wichtig, wie er der Heidenheimer Zeitung, Lokalblatt seines Heimatortes, einmal sagte. „Ich möchte die Leute unterhalten, und am liebsten bringe ich sie zum Lachen. Während wir lachen, vergessen wir das Elend der Welt – und selbst die sozialen Unterschiede werden aufgelöst. Das Lachen macht alle Menschen gleich.“„Ähnliche Verschiedenheiten“ ist wie alle Vorgängerbände bei Books on Demand erschienen und kann über den Buchhandel bezogen werden.