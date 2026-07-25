



25. Juli 2026

Königin und Bahá’í – Maria von Rumänien

In ihrem Buch „Die spirituelle Reise einer Königin“ erzählt Eugenia Johrend die Lebensgeschichte der rumänischen Königin Maria, die sich wohl als erstes gekröntes Staatsoberhaupt offen zum Bahá’í-Glauben bekannte, aus einer neuen Perspektive. Geboren 1875 als Prinzessin Marie Alexandra Victoria von Edinburgh, Spitzname Missy, heiratete die Enkelin der britischen Königin Viktoria und Zar Alexanders II. von Russland 1893 Ferdinand von Hohenzollern-Sigmaringen, Prinz von Rumänien, der 1914 den rumänischen Thron bestieg. Maria war anglikanischen Glaubens, beschäftigte sich aber bekanntermaßen intensiv mit der Orthodoxie der Rumänen; ab Mitte der 1920er Jahre brachte ihr die US-amerikanische Journalistin Martha Root den Glauben der Bahá’í nahe, eine weltweit verbreitete, universale Religion, die von dem Iraner Bahāʾullāh Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde.

Hier setzt das Buch von Eugenia Johrend an. Im Vorwort schreibt sie, dass besonders ein Werk von Della L. Marcus hilfreich bei der Abfassung der vorliegenden Biografie war: „‚Her Eternal Crown‘ ist eine Abhandlung, aus der ich grundlegende Informationen für diese Veröffentlichung schöpfen durfte. Vor allem ist es Della L. Marcus zu verdanken, dass die umfangreiche Korrespondenz zwischen Königin Maria von Rumänien, dem Hüter des Bahá’í-Glaubens, Shoghi Effendi, und seiner ‚Botschafterin‘ Martha Root aus dem Internationalen Bahá’í-Archiv in Haifa, Israel, hervorgeholt und zugänglich gemacht wurde, um die damaligen Geschehnisse rekonstruieren zu können. Gleiches gilt für die Tagebuchaufzeichnungen der Königin aus dem rumänischen Staatsarchiv in Bukarest.“



Das vierteilige Buch beginnt mit einem Lebensabriss von 1875 bis 1926 („Aus ‚Missy‘ wird Königin Maria von Rumänien“) und wird fortgesetzt mit dem Teil „Königin Maria und die Bahá’í-Religion“, der die ersten Begegnungen der Monarchin mit Martha Root und ihr Studium verschiedener Schriften zum Bahá’í-Glauben abhandelt. Die Autorin bedient sich hier vieler langer Zitate aus Briefen, Zeitungsartikeln und Tagebucheinträgen, die wegen der Sprache oftmals schwer zu lesen sind. Im dritten Teil „Königin Marias Reisepläne ins Heilige Land“ geht es um eine Reise in den Nahen Osten, die aus politischen Gründen anders verläuft als geplant, und der vierte Teil „Die letzten Jahre“ beschäftigt sich mit der sich verändernden gesellschaftlichen und politischen Situation im Europa der 1930er Jahre und deren Einfluss auf Marias persönliches Befinden; er endet mit ihrem Tod 1938 und den verschlungenen Bestattungszeremonien. Der Anhang enthält unter anderem zwei Sendbriefe von Shoghi Effendi, Nachfahre und Nachfolger des Bahá’í-Gründers Bahāʾullāh, an Königin Viktoria und Zar Alexander II., die einen guten Einblick in den Verkündigungsstil der Bahá’í geben.



Eugenia Johrend entwirft in ihrem Buch und besonders im ersten Teil ein anschauliches, durchaus schillerndes Panorama der Lebenszeit Königin Marias. Die spirituelle Dimension, auf der der Fokus der Autorin liegt, lässt erkennen, welchen Rechercheaufwand sie betrieben hat, um diesen biografischen Aspekt herauszuarbeiten, stellt aber die Leserschaft – zumal die des Bahá’í-Glaubens unkundige – auch vor Herausforderungen; will man verstehen, worum es bei dieser Religion geht, kommt man um eigene Nachforschungen nicht herum. Hervorzuheben ist die Leistung, die Lebensdarstellung Marias von Rumänien mit Hilfe historischer Quellen um einen wenig bekannten Aspekt erweitert und dem deutschen Publikum zugänglich gemacht zu haben. Dass das neunte Kapitel im Buch fehlt, fällt auf und ist rätselhaft, aber vielleicht nur ein lässliches Versäumnis.



Eugenia Johrend wurde 1950 in Rumänien geboren, wo sie als Fremdsprachensekretärin für Deutsch und Französisch tätig war. Mit ihrem Mann wanderte sie 1988 nach Deutschland aus und lebt heute in Wildsachsen im Taunus. Die vorliegende Biografie ist ihre vierte Veröffentlichung. Hier setzt das Buch von Eugenia Johrend an. Im Vorwort schreibt sie, dass besonders ein Werk von Della L. Marcus hilfreich bei der Abfassung der vorliegenden Biografie war: „‚Her Eternal Crown‘ ist eine Abhandlung, aus der ich grundlegende Informationen für diese Veröffentlichung schöpfen durfte. Vor allem ist es Della L. Marcus zu verdanken, dass die umfangreiche Korrespondenz zwischen Königin Maria von Rumänien, dem Hüter des Bahá’í-Glaubens, Shoghi Effendi, und seiner ‚Botschafterin‘ Martha Root aus dem Internationalen Bahá’í-Archiv in Haifa, Israel, hervorgeholt und zugänglich gemacht wurde, um die damaligen Geschehnisse rekonstruieren zu können. Gleiches gilt für die Tagebuchaufzeichnungen der Königin aus dem rumänischen Staatsarchiv in Bukarest.“Das vierteilige Buch beginnt mit einem Lebensabriss von 1875 bis 1926 („Aus ‚Missy‘ wird Königin Maria von Rumänien“) und wird fortgesetzt mit dem Teil „Königin Maria und die Bahá’í-Religion“, der die ersten Begegnungen der Monarchin mit Martha Root und ihr Studium verschiedener Schriften zum Bahá’í-Glauben abhandelt. Die Autorin bedient sich hier vieler langer Zitate aus Briefen, Zeitungsartikeln und Tagebucheinträgen, die wegen der Sprache oftmals schwer zu lesen sind. Im dritten Teil „Königin Marias Reisepläne ins Heilige Land“ geht es um eine Reise in den Nahen Osten, die aus politischen Gründen anders verläuft als geplant, und der vierte Teil „Die letzten Jahre“ beschäftigt sich mit der sich verändernden gesellschaftlichen und politischen Situation im Europa der 1930er Jahre und deren Einfluss auf Marias persönliches Befinden; er endet mit ihrem Tod 1938 und den verschlungenen Bestattungszeremonien. Der Anhang enthält unter anderem zwei Sendbriefe von Shoghi Effendi, Nachfahre und Nachfolger des Bahá’í-Gründers Bahāʾullāh, an Königin Viktoria und Zar Alexander II., die einen guten Einblick in den Verkündigungsstil der Bahá’í geben.Eugenia Johrend entwirft in ihrem Buch und besonders im ersten Teil ein anschauliches, durchaus schillerndes Panorama der Lebenszeit Königin Marias. Die spirituelle Dimension, auf der der Fokus der Autorin liegt, lässt erkennen, welchen Rechercheaufwand sie betrieben hat, um diesen biografischen Aspekt herauszuarbeiten, stellt aber die Leserschaft – zumal die des Bahá’í-Glaubens unkundige – auch vor Herausforderungen; will man verstehen, worum es bei dieser Religion geht, kommt man um eigene Nachforschungen nicht herum. Hervorzuheben ist die Leistung, die Lebensdarstellung Marias von Rumänien mit Hilfe historischer Quellen um einen wenig bekannten Aspekt erweitert und dem deutschen Publikum zugänglich gemacht zu haben. Dass das neunte Kapitel im Buch fehlt, fällt auf und ist rätselhaft, aber vielleicht nur ein lässliches Versäumnis.Eugenia Johrend wurde 1950 in Rumänien geboren, wo sie als Fremdsprachensekretärin für Deutsch und Französisch tätig war. Mit ihrem Mann wanderte sie 1988 nach Deutschland aus und lebt heute in Wildsachsen im Taunus. Die vorliegende Biografie ist ihre vierte Veröffentlichung. Doris Roth Eugenia Johrend: „Die spirituelle Reise einer Königin“. Maria von Rumänien. Königin und Bahá’í. Der Erzählverlag, Berlin, 2026, 284 Seiten, 19,00 Euro, ISBN 978-3-947831-77-7

Schlagwörter: Buchvorstellung, Johrend, Königin, Maria

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