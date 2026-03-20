



20. März 2026

Buchvorstellung und Diskussion in Kronstadt: „Der Schwarze-Kirche-Prozess 1957/58"

Kronstadt – Das Demokratische Forum der Deutschen in Kronstadt lädt am Samstag, den 28. März, um 18.00 Uhr zur Vorstellung der Neuauflage des Buches „Der Schwarze-Kirche-Prozess 1957/58. Erlebnisberichte und Dokumentation“ ein.

Ein Podiums- und Publikumsgespräch mit Karl-Heinz Brenndörfer, Corneliu Pintilescu, Harald Roth und Thomas Șindilariu, moderiert von Ralf Sudrigian, rundet den Abend ab. Die Veranstaltung findet im Festsaal des Forums, Str. Baiulescu Nr. 2, in Kronstadt statt. Ein Podiums- und Publikumsgespräch mit Karl-Heinz Brenndörfer, Corneliu Pintilescu, Harald Roth und Thomas Șindilariu, moderiert von Ralf Sudrigian, rundet den Abend ab. Die Veranstaltung findet im Festsaal des Forums, Str. Baiulescu Nr. 2, in Kronstadt statt.

Schlagwörter: Buchvorstellung, Schwarze-Kirche-Prozess, Kronstadt

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