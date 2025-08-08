Artikel wurde 3 mal kommentiert.

1 • ingenius mobile schrieb am 08.08.2025, 12:01 Uhr (um 12:28 Uhr geändert): Lieber Horst Göbbel,

Gedenken an Flucht und Vertreibung muß sein, gerade wenn sich das Unrecht zum 80-ten Mal jährt.

Das Gedenken an Flucht und Vertreibung substituiert aber NICHT Aktivitäten, die sich auf AKTUELLES UNRECHT und notwendige aktuelle politischen Aktivitäten bezieht.

Diese Aktivitäten zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen, wie zum Beispiel der Fremdrente, vermisse ich bei Dir. Obwohl sie von aktuell viel höherer Relevanz sind, kommen sie bei Weitem nicht in dem Maß vor, wie das Thema Flucht und Vertreibung Raum einnimmt.

Dabei gehört es genauso zu Deiner Aufgabe als Historiker, nicht nur den Finger in die Wunden von vor 80 Jahren zu legen. Die neueren Wunden, sind für die Generation derer die nach 1989 ausgesiedelt ist, persönlich von viel höherer Relevanz und verdienen es von Dir kritisch und mit Weitsicht bezogen auf die Folgen, beleuchtet zu werden.



„Das Fremdrentengesetz (FRG) von 1996 ist am 7. Mai 1996 in Kraft getreten. Es wurde durch das "Gesetz zur Umsetzung des Programms für mehr Wachstum und Beschäftigung in den Bereichen der Rentenversicherung und Arbeitsförderung" (Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz) eingeführt.“



SEITDEM sind tausende unserer Landsleute DIREKT und JEDEN MONAT davon betroffen.

Seltsamerweise findet dieses aktuelle Unrecht KAUM Erwähnung in deinen regelmäßigen geschichtlichen Abhandlungen zu erlittenem Unrecht.

Soll ich („böswillig“) davon ausgehen, dass Dein fehlendes Engagement daran liegt, dass Du persönlich von den Folgen des FRG nicht betroffen bist?



Ich möchte mich hiermit ausdrücklich nicht gegen ein angemessenes Gedenken an Flucht und Vertreibung wenden – ich bitte nur, bei der POLITISCHEN GEDENKKULTUR die WAAGE zu HALTEN, für die Leser dieser Zeitung, die zum großen Teil, zu den direkten Betroffenen der Folgen der FRG von 1996 gehören.



Das was vor 80 Jahren geschehen ist, dem können wir heute "NUR NOCH" gedenken.

MITGESTALTEN können und SOLLTEN wir allerdings das, was 1996 schief gegangen ist, wenn uns am Mitgestalten gelegen ist.

Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir uns an UNRECHT gewöhnen und es als für unabwendbar empfinden.

Als Historiker und Gymnasiallehrer i. R. kannst Du das mit Sicherheit 100-prozentig realistisch einschätzen.



2 • Doris Hutter schrieb am 10.08.2025, 19:24 Uhr: Hallo Willi, hältst du es tatsächlich für die Aufgabe eines Historikers, einen laufenden politischen Prozess zu beleuchten?

Es tut weh, gerade diese berührenden Schilderungen zum Gedenken an Flucht und Evakuierung zu relativieren, indem du dieses Geschehen irgendwie in die Nähe rückst an den Unmut über die Entwicklungen zur Fremdrente.

Schade!