16. Ball der Heimat in Wien

ereits zum 16. Male fand im Wiener Arcotel Wimberger am Samstag, dem 17. Feber, der schon traditionelle „Ball der Heimat“ statt. Zu diesem größten Fest des Verbandes der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften(VLÖ) folgten auf Einladung der Veranstalter viele Besucher, um bei Musik und Tanz im Kreise guter Freunde und Bekannter einen beschwingten Abend zu verbringen.

Siebenbürgische Trachtenträger beim Ball der Heimat in Wien. Foto: Gertrude Dwornikowitsch

Für die Organisation danken wir den Funktionärinnen und Funktionären des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Wien, der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) und dem Wiener Schwabenverein. Mit dem Einzug der Trachtengruppen von den Bundesländervereinen in Wien sowie der VLÖ Trachtengruppen mit ihren Fahnen begann der Ball. VLÖ-Generalsekretär Ing. Norbert Kapeller begrüßte die Ehrengäste aus Politik und öffentlichem Leben wie die 3. Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller mit Gatten, den LAbg. a.D. Rüdiger Stix mit Familie und die Vizepräsidenten des VLÖ LAbg. a.D. Gerhard Zeihsel, Mag. Ludwig Niestelberger und Ing. Dieter Lütze. Er betonte, dass dieser Ball wiederum die Lebendigkeit der Kultur der Heimatvertriebenen in Österreich zur Schau stelle und ihre innere Geschlossenheit dokumentiere.Mit dem Auszug der Fahnen und dem Eröffnungswalzer der Trachtenpaare unter den fröhlichen Klängen der „Ötscherbären“ war endlich „Alles Walzer“ angesagt. In der Pause zeigten unter der Leitung von Klaus Seidler des Wiener Volkstanzkreises der Sudetendeutschen und die Drei-Generationen Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen unter Sigrid Samek heimatliche Volkstänze. Zusammen tanzten beide Gruppen den „Maschierboarisch“. Großen Anklang und Spaß fand der gemeinsame Publikumstanz mit dem „Siebenschritt“. Tanzend ging der Ball weiter und endete mit einem bunten Schlusskreis und dem Lied „Wahre Freundschaft“. Erfreulich war, dass viele junge Menschen zum Ball gekommen waren und damit unter Beweis stellten, dass der Ball der Heimat ein großes Familienfest ist, das die Generationen vereint.

GP