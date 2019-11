Oberösterreichische Nachbarschaft Traun feiert „Kathrein & Wein“

„Kathrein & Wein“ fand heuer am 16. November im evangelischen Gemeindezentrum statt. Bereits ab 18 Uhr sorgten zunächst die „Lustigen Adjuvanten“ für Stimmung. Um 20 Uhr begrüßte Nachbarvater Kons. Dietmar Lindert die Gäste und Ehrengäste, darunter Pfarrer Georg Zimmermann und den Hausherrn Pfarrer Mag. Andrei Pinte.

„Kathrein & Wein“ Gruppenbild im Foyer des evangelischen Gemeindezentrums in Traun: Die Siebenbürger Jugend Traun eröffnete den Abend mit einem Auftritt in Tracht. Foto: Dieter Hofmann

Dann folgte der Auftritt der Siebenbürger Jugend Traun. Mit dem folgenden Walzer war der Abend somit offiziell eröffnet. Das „Vollgas-Duo“ spielte erstmals bei uns auf, nachdem unsere langjährige Band leider in „Rente“ gegangen ist. Die beiden sympathischen Burschen sorgten gleich für gute Stimmung, auch die Musikmischung passte und so haben wir musikmäßig einen guten Griff getan. Um 22 Uhr luden wir die Gäste auf ein Glas Sekt ein, um gemeinsam auf den Namenstag der Katharinen anzustoßen, auch wenn es bis dahin noch ein wenig dauert. Die Siebenbürger Jugend Traun nahm uns mit ihrer Mitternachtseinlage auf eine Reise in den wilden Westen samt Cowboy und Indianer mit. Nach der Einlage wurden wie in jedem Jahr die Tombolapreise ausgegeben.Mit viel Musik und guter Laune verging die Zeit wie im Flug. Mit dem gemeinsamen Singen des Liedes „Wahre Freundschaft“ endete die schöne Veranstaltung offiziell. Es ging aber noch weiter: Gemeinsam wurden nun die Deko eingesammelt und die Tische und Stühle weggeräumt und beim großen Weinstand und verbliebenen Stehtischen ließen wir, die noch verbliebenen Gäste und Gastgeber, Mitwirkende und Helfer, den Abend bzw. die Nacht ausklingen bei einigen „letzten“ Gläsern Wein. Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, besonders den Mitgliedern der Alten Jugend sowie den Lustigen Adjuvanten und der Siebenbürger Jugend für ihr Mitwirken.

Irene Kastner