Siebenbürgenhilfe: Vollbepackter Sattelschlepper dank Landlerhilfe Oberösterreich

Die Corona-Pandemie begleitet die Menschen nun schon seit dem Frühjahr 2020. Die bisher regelmäßig im Dezember durchgeführte Weihnachtshilfe in Siebenbürgen kann heuer leider aufgrund der Pandemie nicht persönlich durchgeführt werden. Die ­Unterstützung aus Österreich in Nordsiebenbürgen erfolgt nun schon seit etlichen Jahren. Viele Freundschaften haben sich auf dieser jährlichen Reise im Dezember nach Siebenbürgen ergeben.

Jahr für Jahr kommt die Winterhilfe Landsleuten in Nordsiebenbürgen zugute. Foto: M. Schuller

Vollbepackt mit Bananenschachteln, die neben Kleidung für Groß und Klein manch andere Dinge, die Freude machen sollten, enthielten, ging es nun schon über Jahre, immer am 9. Dezember, auf die Fahrt nach Rumänien. Hoffnungsvoll erwartet im Pfarrhaus in Sächsisch Regen, nach dem Besuch bei der damaligen Bürgermeisterin Maria Precup und dem gesamten Presbyterium, machte man sich an zwei Tagen auf den Weg in die Dörfer, denn die Liste der Empfänger war lang und die Tage mussten genützt werden.Oft spielte das Wetter nicht mit, meist war es grimmig und kalt. Die Fahrten mit dem Bus des Pfarrers aus Sächsisch Regen, Johann Zey, führten über vereiste Straßen und der Bus holperte über schmale Feldwege. Doch routiniert und oft gefahren von Pfarrer Zey, ging es von einem Dorf zum anderen.Die vielen Landsleute im Reener Ländchen freuten sich immer über die Grüße und Gaben aus Österreich. Die Begegnungen waren einprägend und die immer noch herrschende Armut in manchen Häusern machte zutiefst betroffen. Die Dankbarkeit der Menschen, die einem entgegenkam, wenn man ihnen ein Paket mit alltäglichen Lebensmitteln überreichte, war überwältigend und emotional, nicht nur für den Beschenkten, sondern auch für die Geber. Die Freude über einen Besuch aus Österreich wurde mit selbstgemachtem Schnaps (Pali) und selbstgebackenen Keksen gewürdigt. Ein Team des Deutschen Fernsehens in Rumänien begleitete 2019 die Weihnachtshilfe in den Dörfern. Die Gastfreundschaft der Landsleute hinterließ beim Filmteam großen Eindruck.2020 sprang die Landlerhilfe OÖ. ein. Zum Glück ist es heuer gemeinsam mit der Landlerhilfe OÖ. dennoch gelungen, einen Sattelschlepper zu organisieren, der mit Hilfsgütern nach Sächsisch Regen fuhr. Die Stadtkapelle Gmunden, federführend Herbert Prall, hat in einer einmaligen Aktion über 60 Bananenschachteln, vollbepackt mit Kleidung und anderen Schätzen gesammelt. Dazu kamen Roll- und Leib­stühle, gestiftet vom Seniorenheim Laakirchen, mit auf den Weg nach Siebenbürgen. Großer Dank gilt auch der Stadtgemeinde Laakirchen und dem Seniorenheim Laakirchen, welche diese Aktionen schon seit Jahren unterstützen. Mit Hilfe vom Obmann der Landlerhilfe, Helmut Atzlinger, ging ein vollbepackter Sattelschlepper nach Siebenbürgen. Für diese Unterstützung sind der Landesverband der Siebenbürger Sachsen in OÖ. nicht nur der Stadtkapelle Gmunden dankbar, sondern vor allem Helmut Atzlinger, der sich sehr für den Transport engagiert hat. Somit konnten wir trotz Pandemie noch heuer unseren Landsleuten in Siebenbürgen etwas Gutes tun. Wir hoffen, dass 2021 wieder Fahrten nach Siebenbürgen möglich werden. Die Verbundenheit mit den Siebenbürger Sachsen in Rumänien ist auch in der Ferne spürbar. Wir dürfen nicht lockerlassen, diese Gemeinsamkeit zu pflegen!

Ingrid Schuller