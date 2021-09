16. September 2021

Siebenbürger Sachsen in Wien und der Steiermark feiern 150-jähriges Bestehen

Für die beiden Vereine der Siebenbürger Sachsen in Wien und der Steiermark ist dieses Jahr ein besonderes Jahr, ein Jubiläumsjahr. Beide Vereine wurden vor 150 Jahren im Jahr 1871 gegründet. Ihre Gründungsgeschichte als Vereine weist große Ähnlichkeiten auf. In beiden Fällen waren es anfangs Studenten aus den verschiedenen Gegenden Siebenbürgens, die an den über die Grenzen Österreichs hinaus bekannten Universitäten in Graz und Wien akademische Ausbildung genossen. Später gesellten sich vermehrt Handwerker und Kaufleute dazu, die vor allem in Wien am regen Handel und dem Geschäftsleben der pulsierenden Residenzstadt teilnahmen. Allen gemein waren die Abstammung aus Siebenbürgen und der Wille, auch fern der Heimat siebenbürgisch-sächsische Lebensart in der Gemeinschaft zu pflegen.

Der Festakt findet am 9. Oktober im Österreichischen Parlament statt: Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße. Bildquelle: Wikipedia CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=736513 Der Verlauf und die Ereignisse des Corona-Jahres 2020 beeinflusste direkt die weiteren organisatorischen Schritte: Wir entschlossen uns schließlich, die Veranstaltung jedenfalls als „Präsenzveranstaltung“ auszurichten und als solche unbeirrt vorzubereiten. Über lange Zeit war es völlig unklar, ob eine derartige Veranstaltung überhaupt, und wenn doch, unter welchen Bedingungen stattfinden kann; momentan scheint eine Durchführung unter Einhaltung der 3G-Regeln möglich. Jedenfalls ist möglich und wird vorbereitet die Herausgabe einer Festschrift, in der nicht nur die Geschichte der Vereine und das aktuelle Vereinsgeschehen dargestellt wird, sondern in weiteren Artikeln siebenbürgisch-sächsische Literatur wissenschaftlich beleuchtet und ausgewählte bedeutende siebenbürgische Persönlichkeiten gewürdigt werden.



Wir möchten Ihnen im Folgenden die geplante Festveranstaltung 150 Jahre Siebenbürger Sachsen in Wien und der Steiermark am 9. und 10. Oktober 2021 mit seinem Fest- und Rahmenprogramm unter dem Motto „Gemeinschaft, Tradition, Integration“ vorstellen:





Samstag, 9. Oktober 2021

Festakt im Österreichischen Parlament (Dachfoyer der Hofburg)

• auf Einladung des ersten Nationalratspräsident Dr. Wolfgang Sobotka (ÖVP)

• Vereinsgeschichte Obmann Dr. Thomas Ziegler, Wien

• Festredner Dr. Paul-Jürgen Porr, Hermannstadt

• Musik „De Lidertrun“

• Volkstanzvorführung Verein Wien

• Empfang

Siebenbürgischer Abend (Wiener Rathauskeller, Rittersaal)

• Grußadressen befreundeter Organisationen

• Konzert „De Lidertrun“

• Tanzvorführungen Verein Wien

• Gemeinsames Abendessen, Geselliges Beisammensein



Sonntag, 10. Oktober 2021

Festgottesdienst (Auferstehungskirche Neubau/Mariahilf, 1070 Wien)

• Predigt Superintendent Mag. Wolfgang Rehner, Graz

Empfang beim Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig (Wiener Rathauskeller, Rittersaal)

• Grußworte

• Musik „De Lidertrun“

• Tanzvorführung Verein Wien

• Gemeinsames Mittagessen, Ausklang



Montag, 11.Oktober 2021

Eröffnung der Ausstellung „Kirchenburgenlandschaften Siebenbürgen – ein europäisches Kulturerbe“

In Zusammenarbeit mit der Rumänischen Botschaft in Österreich und dem Rumänischen Kulturinstitut in Wien im Haus der Heimat, 1030 Wien, Steingasse 25, Hoftrakt, 1.Stock, die Ausstellung wird bis Dienstag, 26. Oktober 2021 zu sehen sein



