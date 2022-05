31. Mai 2022

Richttag der Nachbarschaft Traun nachgeholt

Da der traditionell am Dreikönigstag stattfindende Richttag 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer fiel und 2021 ebenfalls verschoben werden musste, freuten sich die Vereinsleitung und unsere Mitglieder gleichermaßen darüber, dass er nun am 15. Mai in etwas abgespeckter Form nachgeholt werden konnte. Den Auftakt bildete der Kirchgang um 9 Uhr, an dem bereits zahlreiche Mitglieder in Tracht teilnahmen. Pfarrer Andrei Pinte trug einen traditionellen siebenbürgischen Talar und gestaltete einen sehr schönen Gottesdienst. Die Kirchgeher wurden auf dem Weg in den Gemeindesaal von der Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ mit einem Ständchen empfangen und von der Nachbarschaft zu einem Gläschen Sekt eingeladen – man stieß auf Gesundheit und bessere Zeiten an.





Natürlich zeigte die Siebenbürger Jugend zwischendurch einige Tänze: ein herzerwärmender Anblick in ihren wunderschönen Kirchentrachten. Es folgten die Berichte von Nachbarvater und Nachbarmutter. Beim Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ zählte Kons. Manfred Schuller die bevorstehenden Termine der Föderation der Siebenbürger Sachsen auf – eine beeindruckende Anzahl in den nächsten Monaten und Jahren!



Ein Höhepunkt der Richttages war die Übergabe der Nachbarschaftslade. Es war schon immer unser Wunsch, eine eigene zu haben, und so ließen wir zwei Stück vom inzwischen leider verstorbenen Stefan Kreischer anfertigen und nach alten Vorlagen bemalen. Unsere Lade wurde vom neugewählten Bürgermeister Ing. Karlheinz Koll gesponsert und uns nun beim Richttag offiziell überreicht. Dafür herzlichen Dank!



Die zweite der beiden kleinen Truhen machten wir, die Nachbarschaft, der Siebenbürger Jugend zum Geschenk und sie hat schon ihren Platz auf dem Tanzboden gefunden.



Helmut Atzlinger, der Obmann der Landlerhilfe, sprach abschließend ­einige Worte und bedankte sich für die erhaltene Unterstützung. Er selbst war in den letzten Wochen mehrere Male mit Hilfsgütern in der Ukraine, der nächste Hilfstransport steht kurz bevor. Sowohl die Nachbarschaft als auch die evangelische Kirche Traun unterstützen ihn und seinen Verein mit Geld- und Sachspenden. Mit seinen jahrzehntelangen Kontakten ist er ein Garant dafür, dass die Spenden auch zielgenau dort ankommen, wo sie benötigt werden. Das offizielle Programm endete mit dem Singen der Hymnen, von „Siebenbürgen, Land des Segens" und ­ dem Hoamatgsang von Franz Stelz­hamer. Ein Teil der Helferinnen am Montag vor ihrem Arbeitseinsatz: binnen zwei Stunden war dann die Küche wieder blitzblank! Foto: Irene Kastner Nun waren alle zum Mittagessen geladen. Die Nachbarmutter hatte am Vortag mit ihren Helferinnen 150 (sehr großzügig bemessene) Portionen Tokana vorbereitet, die man sich nun gemeinsam schmecken ließ. Nach dem sächsischen Motto „Es soll genug sein" war natürlich mehr als genug da, sodass sowohl die Adjuvanten als auch die Trachtenkapelle an den folgenden beiden Tagen nach der Musikprobe nochmals Tokana aßen. Um 14.00 Uhr war an diesem Sonntag alles wieder vorbei, Tische und Sessel weggeräumt und alles aufgeräumt – fast alles: Denn Geschirr und Gläser wurden nur in die Küche gestellt und erst am Montag dann von fleißigen Damen abgewaschen. Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz! Irene Kastner

