17. Dezember 2022

Siebenbürgischer Kulturherbst in Mattighofen

Im Rahmen des Siebenbürgischen Kulturherbstes in Oberösterreich lud die Nachbarschaft Mattigtal am 10. November in den Evangelischen Gemeindesaal in Mattighofen ein.

Dagmar Dusil mit dem Vorstand der Siebenbürger Nachbarschaft Mattigtal. Foto: Johanna Schleßmann Die aus Hermannstadt stammende Autorin Dagmar Dusil las alte und neue Texte aus ihren Veröffentlichungen. Die Texte stießen bei dem zahlreich erschienenen Publikum auf großes Interesse. Bei Gesprächen und siebenbürgischen Kostproben aus ihrem Buch „Blick zurück durchs Küchenfenster“ sowie siebenbürgischem bzw. rumänischem Wein, Schnaps und Likör ging ein eindrucksvoller Abend zu Ende. Die aus Hermannstadt stammende Autorin Dagmar Dusil las alte und neue Texte aus ihren Veröffentlichungen. Die Texte stießen bei dem zahlreich erschienenen Publikum auf großes Interesse. Bei Gesprächen und siebenbürgischen Kostproben aus ihrem Buch „Blick zurück durchs Küchenfenster“ sowie siebenbürgischem bzw. rumänischem Wein, Schnaps und Likör ging ein eindrucksvoller Abend zu Ende. F.S.

Schlagwörter: Lesung, Dagmar Dusil, Mattigtal

