25. März 2023

Fröhlicher Kinderfasching in Wien

Nach vielen Jahren war unser Nachwuchs so weit, dass wir wieder an einen Kinderfasching denken konnten, und so fand sich am Sonntag, dem 26. Februar, endlich der geeignete Termin dafür.

Kinderfasching in Wien mit Bastelwerkstatt. Foto: privat Pünktlich um 15.00 Uhr trudelten die maskierten Kinder in Begleitung von Mama, Papa, Oma und Opa, drapiert mit einfallsreichen Hüten, in unser geschmücktes Vereinsheim ein. Mit Faschingskrapfen und Säften wärmten sich die Kinder auf, um dann bei flotter Musik lustige Spiele auszuführen. Zu 99 Luftballons flogen die Ballons durch die Luft, mein Hut, der hat drei Ecken, wurde schnell weitergegeben, damit der Nächste ausscheidet, der Zeitungstanz brachte viel Lachen von den Jüngsten bis zu den Ältesten, die auch fröhlich mitmachten; zum Fliegerlied wurde fleißig geflogen, gesprungen und geschwommen von Klein bis Groß. Bei Marschklängen hüpfte die Faschingsgilde durch unsere Vereinsräume, angeführt von Clown Silvia, unterstützt von Zwerg Gida, Hexe Hilde, gefolgt von den leuchtenden Kinderaugen der Ärztin Viktoria, von Assistenzarzt klein Valentin, Zauberin Marlene, Bienchen Carola, Eiskönigin Linda, Käferduo Anika und Albert, Ninja Gabriel, mit kräftiger Unterstützung der Eltern und Großeltern. In der Bastelwerkstatt zeigten sich die Kinder sehr kreativ, damit sie ihren Clown und das Faschingshütchen basteln konnten. Auf unsere Geburtskinder Bienchen (fünf Jahre) und Opa (70 Jahre) wurde Sekt und Kindersekt angestoßen. Nach einer Stärkung mit Wiener Würstchen, Salade de beouf und Verzehr der süßen Preise, die die Kinder bei den Spielen gewonnen hatten, liefen die Kinder noch aufgeregt um die Sessel, damit beim Stoppen der Musik ein Sitz ergattert werden konnte.



Mit einer tollen Stimmung endete unser Fest, mit dem Versprechen, uns im nächsten Jahr noch zahlreicher wieder zum bunten Treiben zusammen zu finden. SB

Schlagwörter: Wien, Fasching, Kinder, Vereinsheim

