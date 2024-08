Nachbarschaft Rosenau: Reise nach Siebenbürgen:

Vom 2.-4. August fand bekanntlich in Hermannstadt das Große Sachsentreffen unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ statt. Einige Mitglieder der Nachbarschaft Rosenau haben schon lange darauf gewartet und sich ein paar Tage davor mit mehreren privaten PKWs auf den Weg nach Siebenbürgen gemacht.

Trachtengruppe der Nachbarschaft Rosenau in Hermannstadt. Foto: Andreas Pitter

13 Personen nahmen am Trachtenumzug teil, mit etwa 90 Gruppen aus Siebenbürgen, Deutschland, Österreich, Kanada, USA und Schweiz. Vor unserer Gruppe marschierte die Blaskapelle „Heimatland“, die schon am Brauchtumssonntag im Juni unser Fest in der Rosenau musikalisch umrahmt hat. Unter den vielen Zuschauern waren mindestens zehn weitere Personen aus unserer Nachbarschaft. An diesen drei Tagen konnte man aus einer Fülle von Veranstaltungen auswählen: Vorträge, Ausstellungen, Stadtführung, Theater, Konzert mit kirchlichen oder weltlichen Liedern, Orgelkonzert, Gottesdienst, Volkstanz, Blasmusik, Schlagermusik, und als krönenden Abschluss ein Konzert mit dem bekannten deutschen Rockmusiker Peter Maffay. Auch kulinarisch wurde einiges geboten, so dass manch einer Mühe hatte, sich zu entscheiden. Und immer wieder sah man Menschen in anregende Gespräche verwickelt, weil sie Bekannte getroffen haben.Einige unserer Gruppe haben vor oder nach dem Treffen in Hermannstadt auch noch andere Ortschaften besucht, teilweise die Herkunftsorte der Eltern, wie etwa Bistritz, Sächsisch Regen, Obereidisch, Maniersch, Felldorf, Rode, Schönbirk, Pintak, aber auch andere Städte wie Temeswar (Kulturhauptstadt 2023), Oradea, Neumarkt (Târgu Mureș), Kronstadt, Mediasch, Agnetheln. Die meiste Zeit haben wir in Großpold (ca. 30 km von Hermannstadt) übernachtet, ein Teil der Gruppe im Gästehaus der Evangelischen Kirche, ein anderer Teil im Haus von Andreas und Lotte Pitter. Wir haben die lauen Sommerabende genossen und viel miteinander gegessen, getrunken, geredet und gelacht. Ich glaube, es wird für alle ein unvergesslicher Urlaub bleiben.Und nun bereiten wir uns auf den „Siebenbürgischen Kulturherbst Oberösterreich“ vor, der mit dem 14. Heimattag in Wels vom 20.-22. September startet unter dem Motto „80 Jahre Siebenbürger Sachsen in Österreich“. Unsere Mitglieder werden rechtzeitig darüber informiert im „Nachbarblatt“ oder auf der Homepage www.7buerger-rosenau.at

Lotte Pitter